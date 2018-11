Vereador perde controle do carro e atravessa muro de igreja, no AM

Manaus - O vereador Alex Bezerra (PDT) e a esposa passaram por um susto após o veículo em que estavam, sair da pista e atravessar um muro de uma igreja católica em Manacapuru (distante 68 km de Manaus). O acidente aconteceu por volta das 12h30 desta terça-feira (6), na avenda Boulevard Pedro Rates, bairro Morada do Sol.

O veículo atingiu o muro da igreja católica São Raimundo Nonato. De acordo com informações do sargento Fragoso, da Polícia Militar do município, o vereador estava apenas com a esposa no carro, um Hyundai HB20 de cor branca, quando perdeu o controle e atingiu o muro.

O vereador Alex Bezerra foi eleito em 2016, sendo o candidato mais votado | Foto: Divulgação

“Tem uma obra antes de chegar na igreja. O carro entrou nessa obra, atravessou o muro da igreja e parou na frente de um mercadinho”, detalhou o sargento. O mercadinho em questão é o Manacá, que pertence ao irmão do vereador, segundo informações.

O sargento informou que as vítimas não tiveram ferimentos graves e, após comparecem na delegacia da cidade, foram liberados. O vereador Alex Bezerra foi eleito em 2016, sendo o candidato mais votado, com 1456 votos.

