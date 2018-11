Bairros de Manaus ficarão sem água nesta quarta (7); veja lista

Manaus - Dezenas de bairros de Manaus ficarão sem abastecimento de água nesta quarta-feira (7) a partir das 22h. A concessionária Manaus Ambiental informou que os trabalhos devem durar pelo menos oito horas e quando terminar, o fornecimento de água será restabelecido gradativamente em até 24 horas.

A parada programada faz parte da continuação das instalações de grandes geradores de energia elétrica nas principais elevatórias do sistema de abastecimento. Os geradores têm o objetivo de reduzir interrupções emergenciais no fornecimento de água por conta de situações de falha no serviço de energia elétrica, como falta de energia e oscilações.

Desta vez a parada programada vai atingir os reservatórios do Mocó e Coroado III. A Manaus Ambiental informa ainda que trabalhará para concluir o serviço em tempo hábil e reitera a importância dos moradores dos bairros reservarem água para minimizar o impacto nas atividades cotidianas.



A concessionária agradece a compreensão e destaca que está à disposição para atender aos clientes pelos canais de atendimento, que estão disponíveis 24h: SAC e demais localidades: 0800 092 0195; E-mail: faleconosco@manausambiental.com.br



Veja a lista dos bairros que ficam sem água nesta quarta (7)

Morro da Liberdade



Santa Luzia

Colônia Oliveira Machado

Educandos

São Lázaro

Betânia

Crespo

Vila Humaitá

Petrópolis

Japiim

Coroado

Armando Mendes

Conjunto Ouro Verde

Tiradentes

Conjunto Petros

Conjunto 31 de Março I e II

Lagoa Verde

Crespo e Distrito Industrial

Nossa Senhora das Graças



Vieiralves

Adrianópolis

Conj. Manauense

Vila Amazonas

Conj. Amazonas

Praça 14

Cachoeirinha

São Francisco

Aleixo

Conj. Ica Paraíba

Conj. Celetramazon

Raiz

Conjunto Costa e Silva

Conj. Eldorado

Conj. Morada do Sol

Cond. João Paulo IV, Cond. Vale do Sol, Jardim Petrópolis

Conj. Adrianópolis

Parque 10

Conj. Anavilhanas

Conj. Castelo Branco

Pq. das Samambaias

Conj. Jardim Yolanda

Bairro da União

CJ Arthur Reis

Jardim Oriente

Shangrila

Parque das Laranjeiras

Presidente Vargas

São Geraldo

Centro

Aparecida

Chapada

São Jorge

Vila da Prata

São Raimundo

Santo Antônio

Conjunto dos Bancários

*Com informações da assessoria

Leia mais: