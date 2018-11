Assédio moral no trabalho é tema de curso em Manaus

O assédio moral pode ser a causa original de uma série de doenças, incluindo a depressão, distúrbios no sono, enxaquecas, dores na coluna e nervosismo. | Foto: Divulgação

Manaus - O assédio moral pode ser a causa original de uma série de doenças, incluindo a depressão, distúrbios no sono, enxaquecas, dores na coluna e nervosismo. Muitas vezes as vítimas sofrem caladas e não sabem que o assédio moral pode e deve ser combatido.



Essas informações foram discutidas no primeiro dia do curso sobre Assédio Moral no Trabalho que começou na tarde desta segunda-feira (5) e vai até o dia 9 de novembro, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do Poder Judiciário estadual, em Manaus.

Muitas vezes a pessoa assediada sofre calada”, comentou a professora de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Tamara Menezes, acrescentando que, em alguns casos, a vítima não se sente à vontade para contar a ninguém sobre esse sentimento por receio de o mesmo ser banalizado ou não levado a sério, enfatizando que “Quando o sofrimento é banalizado, passa a ser omitido”.

" “Esse é um dos principais problemas em relação ao assédio moral, quando a pessoa não fala, sofrendo calada e sozinha. E por se tratar muitas vezes de um sofrimento contínuo, demorando para ser detectado, os efeitos que atingem o indivíduo são muito sérios, podendo levar inclusive à depressão, ansiedade, somatização de doenças, dentre outros problemas” " Tamara Menezes, Professora de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas

O professor Ronaldo Gomes Souza, também do curso de Psicologia da Ufam, ressaltou que durante toda esta semana, durante o curso, serão discutidos conteúdos que trarão abordagens teóricas e práticas em relação ao assédio moral, definidos por profissionais que atuam diretamente com esse assunto.

“Até sexta-feira, os participantes terão oportunidade aprender a reconhecer quando alguém é assediado, quais os possíveis encaminhamentos e as questões psicossociais e jurídicas que implicam o assédio moral", ressaltou.

Negação

Os organizadores do evento, ao justificarem o projeto, lembraram de pesquisas de professores que são referência no Brasil na área do assédio moral, como o doutor e professor da Unicamp José Roberto Heloani.

Ele defende o posicionamento de que os assediados, por medo, neguem o adoecimento psíquico e continuam expostos a situações humilhantes e constrangedoras, o que só agrava o problema, daí a importância da discussão do assunto, bem como o acesso à informação.

A professora Priscila Moreira Santana, doutoranda do Laboratório de Psicodinâmica da Ufam (Lapsi) enfatizou a negação do assédio, tanto pela vítima quanto pela instituição – pelo fato de o trabalhador não entender que está vivenciando um assédio moral ou por ter medo de perder o emprego.

Leia mais:

Denúncias de assédio moral no ambiente de trabalho já sao 216

MP aciona deputada que criou canal para denunciar professores