Veja lista de selecionados na pós-graduação de Saúde da Prefeitura

Manaus - Nesta terça-feira (6), a Prefeitura de Manaus divulgou o resultado da seleção de alunos para a primeira turma de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública, com ênfase em Estratégia Saúde da Família.

Como parte do Programa Mais Saúde Manaus (Promais), o curso visa contribuir com a formação e qualificação profissional, integrando ensino-serviço-comunidade, a partir das necessidades sociais e do Sistema Único de Saúde (SUS), em Manaus.

“É um importante passo na qualificação dos nossos profissionais e, consequentemente, dos nossos serviços, que também serão ampliados com mão de obra capacitada”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto. “Mais que novas unidades, e entregamos várias na nossa gestão, a Atenção Básica precisa de profissionais bem preparados. Por isso, a Escola de Saúde Pública se faz tão importante”, finalizou.

O resultado da seleção foi divulgado pelo secretário municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi, no auditório da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), zona Centro-Sul da capital. Ele destacou que o curso é promovido pela Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap) em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Foram oferecidas 119 vagas para bolsistas, com 2.978 candidatos no processo de inscrição.

“Esse é o primeiro resultado do processo seletivo da Esap, autorizado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Um projeto de relevância, que vai qualificar os profissionais da área da saúde, tornando o atendimento mais humanizado. A expectativa é de que o programa tenha um grande alcance e melhore, significativamente, todo o atendimento na saúde de Manaus”, pontuou Magaldi.

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública também pretende oferecer aperfeiçoamento na formação profissional e acadêmica, por meio da vivência em práticas de saúde no âmbito da Atenção Primária, distribuídos ao longo de 24 meses de aulas práticas e teóricas.

Para a diretora da Esap, Kassia Veras, o Promais é a concretização de todo esforço que vem sendo desempenhado há um ano pela Prefeitura de Manaus e, agora, “de fato teremos o serviço voltado para a sociedade com a imersão prática dos bolsistas, intervindo na qualificação dos profissionais no âmbito da atenção primária da saúde”, destacou.

Foram lançados três editais nos meses de setembro e outubro, para o desenvolvimento do Programa Mais Saúde Manaus. Um para a seleção de Tutores e Preceptores; outro para a seleção de alunos, na categoria de médicos e enfermeiros; e um terceiro para a seleção de alunos nas categorias de nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas e médicos psiquiatras.

Está previsto, ainda, o lançamento de mais um edital, destinado à seleção para preceptores na área multiprofissional.





*Com informações da assessoria

