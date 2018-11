Estudante de 14 anos desaparece a caminho de escola na Zona Leste

Camilly tem 14 anos e é moradora do bairro São José 2 | Foto: Divulgação

Manaus - Os pais de Camilly Vitória Gusmão, de 14 anos, buscam informações que ajudem a encontrar a estudante, que está desaparecida desde a tarde da última terça-feira (6). Ela saiu de casa para ir à escola, no bairro São José 2, na Zona Leste de Manaus. A família registrou Boletim de Ocorrência (B.O) relatando o sumiço.

O pai de Camilly, o motorista de aplicativo Ricardo Nascimento, de 39 anos, disse que normalmente a menina sai de casa por volta das 12h45 para ir à escola, no mesmo bairro em que mora, e retorna logo após o fim da aula, às 17h. Mas, nesse dia, de acordo com colegas da jovem, ela não teria nem entrado na escola, e teria ido direto para a casa de uma amiga chamada "Larissa".

“À noite ligamos para a amiga dela, que confirmou que a Camilly estava lá, mas teria saído às 17h falando que ia embora. Então, procede que ela não foi para aula. Por volta das 23h fomos nos hospitais, mas não achamos nada”, detalhou.

Ricardo disse, ainda, que retornando às buscas nesta quarta (7), chegou a informação de que a menina estaria na casa do namorado, identificado como Alec, de 16 anos, que mora no bairro do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

“Falei com o namorado dela ontem, ele disse que não estava com ela. Mandou a localização para mim e estamos aqui em busca para ver se achamos eles, ou os responsáveis dele. Ela pode estar pedindo para ele esconder ela. A gente não sabe o que se passa na cabeça dela. Mas se estiver com ele não tem problema, a gente quer notícias”, detalhou Nascimento.

Ricardo compareceu à escola, onde supostamente o garoto estuda, com o B.O. em mãos, em busca de mais informações. Ainda segundo o pai da menina, ela é bastante calada e vinha apresentando mudanças de humor e possíveis indícios de uma depressão.

Qualquer informação que possa ajudar na localização de Camilly pode ser repassada nos contatos dos pais da menina (92) 98825-7254, (92) 99613-5692 ou (92) 98160-0729.

