Família procura por homem desaparecido há 24h em Manaus

Ele foi visto pela última vez na Rodoviária de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Jarmilson Santos Lima, de 33 anos, está desaparecido desde a manhã do dia 6 de novembro deste ano. Nesta quarta-feira (7), a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicitou à imprensa a colaboração de todos na divulgação da imagem dele.

De acordo com o tio dele, Francisco Lima, Jarmilson é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu, ele foi visto por familiares por volta das 7h30, na Rodoviária de Manaus, situada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Flores, Zona Centro-Sul, na companhia de uma mulher desconhecida. Na ocasião, ele estava vestindo camisa de cor cinza e calça jeans.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números (92) 99411-7829 e (92) 99480-9360.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

