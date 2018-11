Arthur pedirá a governo eleito conclusão de obras inacabadas em Manaus

“Assusta-me o volume de obras inacabadas, como aquela do Alvorada, feitas às pressas em um momento eleitoral pelo governo derrotado”, disse Arthur | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse durante visita às obras de requalificação da Bola do Produtor, na zona Leste, na madrugada desta quarta-feira (7), que vai pedir ao governador eleito, Wilson Lima, que retome todas as obras de infraestrutura viária inacabadas ou mal executadas pelo atual governador, Amazonino Mendes.

As obras de asfaltamento foram iniciadas pelo Governo do Estado em pleno processo eleitoral, algumas não tiveram continuidade após o pleito e outras começam a dar problemas.

“Já pedi à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, que faça um levantamento completo da situação para entregar ao governador eleito e pedir a ele que dê solução a esses casos”, afirmou o prefeito.

“Assusta-me o volume de obras inacabadas, como aquela do Alvorada, feitas às pressas em um momento eleitoral pelo governo derrotado”, disse Arthur.

“Vou dizer ao governador que entendo ser essa a primeira colaboração dele para conosco, para concluir as obras iniciadas deixadas pelo atual governo, porque é um dever do Estado”, reforçou. “Tenho certeza de que o Wilson Lima irá colaborar com Manaus, assumindo a responsabilidade do Estado. Eu quero, enfim, que a gente se entrose. Obra nossa tem que durar, tem que ser para valer”, finalizou o prefeito.

*Com informações da assessoria

