Ingresso de crianças imigrantes em escolas públicas cresce no AM

Manaus - De acordo com a Organização Internacional para as Migrações e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais de 60% das crianças venezuelanas, que migraram para outros países, estão sem estudar. Isso acendeu o alerta das secretarias de educação em todo Brasil. No Amazonas, a previsão para 2019 é de que o ingresso de crianças imigrantes em escola públicas aumente.

Segundo a subsecretária de gestão educacional, Euzeni Araújo, em 2019 novas crianças estrangeiras vão ser inseridas no sistema de ensino. Atualmente 492 crianças e adolescentes venezuelanas já estão matriculadas na rede pública do Estado. É o que o autônomo Jesus Henrique pretende fazer com o filho dele ano que vem.

O venezuelano está em Manaus há seis meses, fugiu da crise no país vizinho e trouxe a esposa e o filho que tem apenas cinco anos. A criança parou de estudar, mas o pai diz que pretende matricular o menino no ano que vem

Casa de Apoio a Imigrantes precisa de doações

Filhos de imigrantes estrangeiros, quase todos haitianos, encontraram em uma casa de apoio da igreja católica, um lugar para ficar, enquanto os pais vão em busca de trabalho. O local funciona como uma creche, onde 32 crianças passam o tempo. A instituição depende de doação para continuar o nobre trabalho, segundo o coordenador da casa Valdecir Molinari. Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

