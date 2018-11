Visa Manaus interdita fábrica de sorvetes em Manaus

Fábrica de sorvete | Foto: Divulgação

Manaus -Uma fábrica de sorvete no bairro Compensa, zona Oeste, foi interditada nesta quarta-feira, 7, pela Vigilância Sanitária do Município (Visa Manaus). Durante a fiscalização, foram apreendidos e inutilizados 390 litros de sorvete e 150 quilos de matéria-prima fora da validade.



De acordo com a assessoria, a equipe de fiscalização foi até o local para uma inspeção de renovação do licenciamento sanitário solicitado pela empresa. A fábrica foi autuada por descumprimento do Código Sanitário e deverá ser multada.

Durante a ação, além de produtos vencidos (recheio de morango, leite em pó, aromatizantes e pó para sorvete), foram encontradas outras irregularidades no estoque e na linha de produção, relacionadas à organização e higiene.

“Havia produto com a validade vencida em 2016”, atestou a fiscal Luciana Fares, completando que também foi identificada a falta do rigoroso asseio exigido para este tipo de atividade.

Durante a inspeção foi encontrada uma total desorganização do estoque, como matéria-prima misturada com rótulos, embalagens e produtos descartáveis, o que não é permitido.

Além disso, a equipe encontrou um equipamento novo e ainda sem uso, sobre um suporte de madeira, no meio da linha de produção, comprometendo o adequado funcionamento das etapas de fabricação.

Luciana destacou que o preparo de alimentos exige cuidados tanto com a qualidade dos produtos, quanto com os processos de produção e condições do ambiente, para evitar contaminação física, química e biológica e riscos de qualquer gravidade à saúde dos consumidores.

Defesa

Segundo a fiscal, a fábrica tem um período de três dias úteis para apresentar defesa e solicitar prazo, junto à Visa Manaus, para as adequações necessárias. O valor da multa ainda será calculado.

Multa

A Visa informou que multas por descumprimento da legislação sanitária variam de 1 a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor atual é de R$ 101,78.

Ainda segundo o órgão, inspeções em estabelecimentos de interesse à saúde são realizadas para licenciamento sanitário ou durante blitze programadas pela Vigilância.

A fiscalização também pode ser motivada por denúncias feitas pelo 0800-0920123.