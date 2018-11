Segundo dia do Enem tem reforço na frota de ônibus em Manaus

A Prefeitura de Manaus manterá planejamento de operacionalização da frota de ônibus para atender os participantes do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (11). O transporte coletivo irá operar com frota redobrada, entre 5h e 19h.

Conforme o superintendente municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Franclides Ribeiro, os veículos do chamado “turno único”, que operam nos horários de pico de transporte, irão fazer parte da frota normal, aumentando ainda mais as opções aos estudantes que farão as provas do Enem.

“A ideia é atendermos todos os candidatos que vão realizar a prova do Enem, por meio do transporte público, sem prejuízo de suas obrigações para a data, como determinou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Na primeira fase do Exame, tudo transcorreu bem e pretendemos manter esse padrão. Mas é importante que todos que irão participar do certame estejam atentos aos horários e ao trânsito”, disse Franclides.

Fiscais da SMTU estarão a postos nos terminais de bairro e terminais de integração com o objetivo de orientar a população, além do monitoramento eletrônico realizado na sede da SMTU, que verifica o cronograma previsto para os veículos do transporte coletivo.

*Com informações da assessoria

