Família procura estudante estrangeira desaparecida em Manaus

Manaus - O administrador Ricardo Guimarães, de 25 anos, está à procura da prima, a adolescente Shayane Emelly Guimarães Santana, de 17 anos, que está desaparecida desde a tarde desta sexta-feira (9), quando saiu da casa onde mora com a família, no conjunto Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. A jovem é natural da Espanha e, segundo Ricardo, atualmente cursa o 1º ano do ensino médio em uma escola particular na capital amazonense.

“Ela tem uma aparência de mulher marroquina, tem os cabelos escuros e longos, mede em torno de 165 de altura, pesa aproximadamente 56 quilos e usa aparelho ortodôntico. Quando saiu de casa, ela deixou um bilhete informando que estava saindo de casa e que não era para se preocuparem com ela”, informou o primo de Emelly.

Ricardo diz que a prima tem tudo do bom e do melhor em casa e a família nunca deixou faltar nada em casa. “Isso é uma surpresa para todos nós. Estamos abalados com esse comportamento. Ela saiu de casa e deixou o celular. Minha prima, que é mãe dela, chegou hoje de viagem e já recebeu a notícia do desaparecimento. Todos estamos desesperados e já acionamos a polícia”, contou o jovem.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Emelly, pode entrar em contato com a família por meio dos números: (92) 98119-8565 (primo - Ricardo) e (92) 9 9177-1125 (irmã – Marliene Guimarães). Se preferir, pode acionar apoio policial nos números 190 ou 181.

