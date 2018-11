Bairro Parque Dez de Novembro completa 81 anos com festa

Manaus - Dono de uma história de grande importância cultural, econômica e social em Manaus, o bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul, comemora neste sábado, 10/11, o seu 81ª aniversário.

Para comemorar a data, uma programação especial com música, cultura, lazer e diversão será realizada, a partir das 19h, na Praça Walzeklin Ferreira de Souza, na avenida Ivanete Machado, entre as ruas 18, 19 e 20. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Para um dos organizadores do evento, Márcio Almino, a comemoração da data especial relembra a história do bairro, que, em sua origem, teve como área de lazer o “balneário do Parque Dez”, local onde famílias amazonenses refrescavam-se dos dias quentes nas águas límpidas do Igarapé do Mindu, além da vasta área verde que predominava toda a sua extensão.

“O balneário do Parque Dez foi criado para receber as famílias amazonenses, era uma enorme área de lazer. Com o passar dos anos e com o crescimento da população, os balneários não resistiram, mas conseguimos proteger grande parte da área verde do local. Esse bairro também é conhecido pelos vários conjuntos habitacionais que foram criados ao redor dele, favorecendo até hoje o desenvolvimento e a economia do local” pontuou Márcio Almino.

O bairro Parque Dez de Novembro foi criado em 1937, recebendo o mesmo nome da data de sua origem. Em 1964, a habitação foi impulsionada na área com a criação do conjunto residencial Castelo Branco. Hoje, o bairro com aspecto residencial, concentra grande atividade comercial como lojas, agências bancárias, casas lotéricas, restaurantes, feiras, além de espaços de preservação ambiental, lazer, cultura, religião, entretenimento, e ainda, postos de saúde e policial.

O local também abriga o Parque Municipal do Mindu, criado em 1993, com o intuito de preservar a extensa área verde, habitat do sauim-de-coleira, mascote da cidade manauara. Hoje, o parque que possui um pouco mais de 40 hectares e integra o Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, promove atividades ambientais e culturais para alertar a população sobre questões sócio-ambientais.

Festa de aniversário

A comemoração dos 81 anos do bairro Parque Dez de Novembro, que este esse será na Praça Walzeklin Ferreira de Souza, contará com shows de grandes nomes da música manauara, como Guto Lima, David Assayag, Canto da Mata e Eder Rocha. Além do elenco musical, os restaurantes e lanches no entorno da praça estarão funcionando durante o evento.

