Acidente na Constatino Nery deixa mulher ferida e motorista é detido

Manaus - Um acidente de trânsito no início da manhã deste domingo (11), envolvendo um veículo modelo S10, de cor branca, e um Ônix, de cor azul, ambos da montadora Chevrolet e de placas não divulgadas, deixou uma mulher de 40 anos ferida e um homem detido. A colisão aconteceu na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul, em frente à Arena da Amazônia.

A colisão aconteceu por volta das 7h. A mulher, condutora do Ônix, após ficar lesionada, foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar (PM) foi solicitada ao local e manteve o homem sob custódia, levando-o à delegacia.

A condutora do Ônix foi levada a uma unidade hospitalar pelo Samu | Foto: Reprodução/Twitter Manaustrans

A reportagem entrou em contato com policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para apurar mais informações, mas o tenente de plantão se recusou a divulgar informações sobre o caso. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para isolar a área e organizar o tráfego de veículos.

Uma viatura do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também esteve no local para fazer a perícia do acidente e apontar as causas responsáveis. Após os términos dos procedimentos, um guincho retirou os veículos do local e o trânsito voltou a fluir normalmente.

Os dois carros foram removidos por um guincho no local | Foto: Reprodução/Twitter Manaustrans

Leia mais

Vídeo: homem escapa de ser esmagado por carreta em Manaus

Deslizamento de terra deixa 14 mortos e 11 feridos