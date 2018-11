Vários bairros de Manaus ficarão sem água nesta segunda-feira (12)

Manaus - Uma parada programada no fornecimento de água nos bairros atendidos pelos reservatórios da Cidade Nova e do Mundo Novo, para melhorar a qualidade do abastecimento de água da capital, começa a partir das 22h desta segunda-feira (12) e será realizado em até oito horas. Após a conclusão do serviço, o abastecimento deve normalizar gradativamente em até 36 horas.

A atividade faz parte do plano de instalação de grandes geradores de energia elétrica nas principais elevatórias do sistema de abastecimento, conforme divulgou a Manaus Ambiental neste domingo (11).

Os geradores têm o objetivo de reduzir interrupções emergenciais no fornecimento de água por conta de situações de falha no serviço de energia elétrica, como falta de energia e oscilações. Com isso, a Manaus Ambiental tornará o sistema de água mais independente, beneficiando cerca de um milhão de pessoas em todas as zonas da capital amazonense.

Nas duas paradas programadas que ocorreram na última semana, em bairros das zonas Leste, Sul e Centro-Sul, os serviços foram executados em período inferior ao estipulado e o abastecimento acabou normalizado em tempo menor do que o inicialmente previsto. Ressalta-se que em vários bairros da cidade, o fornecimento sequer chegou a ser interrompido.

Os bairros, conjuntos e comunidades alcançados por esta parada programada são:

Eduardo Gomes;

Conj. Hileia;

Bairro da Paz;

Santos Dumont;

Mundo Novo;

Parque das Nações;

Beija Flor I e II;

Santa Cruz;

Conjunto Subtenente-Sargento;

Ozias Monteiro;

Colônia Santo Antônio;

José Bonifácio;

Monte Sinai;

Vale do Sinai;

Manoa;

Terra Nova II;

Novo Israel;

Loteamento América do Sul;

Conjunto Canaã;

Celebridade;

Jesus Me Deu;

Monte das Oliveiras;

Monte Pascoal;

Parque Florestal;

Monte Cristo;

Comunidade Luis Otavio;

Loteamento Fortaleza;

Santa Tereza;

Comunidade Peniel;

Loteamento Raquel;

Vitoria Regia;

Vista Alegre;

Loteamento Agnus Dey;

Nova Cidade;

Conjunto Carlos Braga;

Cidadão VI;

São Luis;

Loteamento Rio Piorini;

Terra Nova III;

Sta. Marta;

Cidade Nova: Nucleos-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-Parte 16;

Conjunto Canaranas;

Vila Real;

Riacho Doce I e II;

Boas Novas;

Nossa Senhora Perpétuo Socorro;

Vera Cruz;

Pq. Sta. Etelvina;

União da Vitoria;

Etelvina I e II;

Francisca Mendes;

Campo Dourado;

Ribeiro Junior;

Renato Souza Pinto II;

Pq. Eduardo Braga;

Conj. Galileia;

Osvaldo Frota;

Omar Aziz;

Aliança c/ Deus;

Raio de Sol;

Fazendinha;

parte do Alfredo Nascimento;

Aliança com Deus;

Redenção;

Campos Elíseos;

Jardim Versalhes;

Conj. Canaã;

Belvederes;

Ajuricaba;

Flamanal;

Bela Vista;

Lírio do Vale II;

Augusto Monte Negro;

Compensa;

Bairro União;

Alvorada I, II e III;

Duque de Caxias;

Conjunto Eucalypto;

Conjunto Jardim Portugal;

João Bosco;

Ponta Negra;

Santo Agostinho;

Lírio do Vale I;

Nova Esperança;

Conjunto Ayapuá;

Jardim das Américas;

Jardim Europa;

Itapuranga II e

Alphaville.

A Manaus Ambiental informa, ainda, que trabalhará para concluir o serviço em tempo hábil e reitera a importância de os moradores dos bairros reservarem água para minimizar o impacto nas atividades cotidianas. A concessionária destaca que está à disposição para atender aos clientes pelos canais de atendimento, que estão disponíveis 24h: SAC e demais localidades: 0800 092 0195; E-mail: faleconosco@manausambiental.com.br

