Clima é tranquilo em escolas de Manaus para 2º dia de provas do Enem

Manaus - Quem esperava uma agitação maior no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (11), acabou se frustrando. Com um trânsito tranquilo para o dia, os candidatos conseguiram chegar cedo para o segundo dia do Exame, que abordará as áreas de Matemática e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias.

Na Escola Estadual Vicente Telles de Souza, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul, o fluxo de inscritos para o exame foi tranquilo. O candidato Renerson Girão, de 32 anos, foi um dos que conseguiram chegar cedo à escola. Prestando o Enem pela primeira vez, ele conta que esperou por meia hora na parada de ônibus.

“Demorou por causa dos horários de domingo. Cheguei a esperar por uns 30 minutos na parada de ônibus, mas consegui chegar a tempo. Estou prestando o vestibular para tentar uma vaga no curso de Fisioterapia, já que eu sou graduado em Educação Física”, contou.

Cenário semelhante pôde ser visto na Escola Estadual Sólon de Lucena, também na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul. Às 10h35, os portões ainda estavam abertos, e alguns candidatos estavam só aguardando o momento de entrar na escola. Um deles foi Luís Rufasto, de 21 anos, que está fazendo o Enem pela terceira vez. Desta vez, ele tenta uma vaga no curso de Direito.

“Vim de carro com meu pai, e não cheguei a esperar muito tempo. Moro no Centro, então pra mim foi mais tranquilo pra chegar. Agora é focar na prova e dar o meu melhor. Fui bem no primeiro dia, e espero ser melhor no segundo”, completou.

Últimos instantes

Nas unidades 1 e 2 da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), a partir das 10h50, começaram a chegar os últimos candidatos, correndo com medo do fechamento dos portões. Uma delas foi a adolescente Evelin Carla, de 16 anos. Ela está prestando o Exame pela primeira vez, e quer tentar uma vaga no curso de Medicina.

Segundo ela, que chegou ofegante à unidade, foram dois ônibus para chegar à Fametro. “Moro na Compensa, e demorei bastante tempo pra poder chegar aqui na Fametro. Mas graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou.

Caso semelhante foi o do candidato Sérgio Manoel, de 22 anos. Fazendo o Enem pela terceira vez, ele veio de carro da extremidade da Zona Norte de Manaus, quase próximo à saída da cidade. “O trânsito tá satisfatório. Saí cedo de casa, me planejei por vários dias para conseguir chegar a tempo sem atraso”, completou ele, que tenta uma vaga para Direito.

O gabarito oficial do Enem 2018 será divulgado até ‪14 de novembro e a previsão é que o resultado seja publicado em ‪18 de janeiro de 2019.



Movimentação econômica

Ao mesmo tempo em que reinou a tranquilidade e quase não foi visto nenhum atraso, vendedores ambulantes também reclamaram da baixa movimentação nos locais de prova. Um deles, que preferiu não se identificar, contou que foi o terceiro ano com movimento fraco.

A mesma coisa aconteceu com o vendedor Anderson de Souza, de 30 anos. Ele, que estava vendendo farofa em pacote, canetas e água na porta da Fametro, contou que a movimentação também foi baixa, mas mesmo assim, ainda conseguiu vender algumas coisas.

"Consegui vender mais canetas e garrafinhas de água. A farofa ninguém comprou muito, mas vou deixar para vender quando terminar a prova, porque vai ter muita gente saindo com fome" completou.

