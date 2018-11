Para salvar candidatos, jornalistas oferecem carona solidária no Enem

Rodrigo Araújo faz a carona solidária desde 2016. Inspiração foi na sua própria prova de vestibular, na década de 1990 | Foto: Divulgação

Manaus - Mesmo com a tranquilidade de um domingo, o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na capital amazonense reservou surpresas incríveis para quem acreditava que não conseguiria chegar ao seu local de provas. Dois jornalistas resolveram arregaçar as mangas e oferecer a Carona Solidária, com o objetivo de ajudar candidatos a chegarem às suas respectivas escolas.

O jornalista Rodrigo Araújo, de 46 anos, foi um desses. Segundo ele, a iniciativa surgiu em 2016, quando estava em casa sem fazer nada e assistiu a uma reportagem na televisão sobre a iminência do Exame. "Eu vi aquilo, pensei que muita gente não conseguiria chegar, e no primeiro dia das provas, eu fui ajudar os candidatos a chegar", conta.

Rodrigo revela que tomou a iniciativa após lembrar de um segundo fator, ainda mais humano. "Eu lembrei de quando eu fiz a prova de vestibular. Entrei no curso de Jornalismo em 1994, e no dia que eu fui fazer o vestibular estava chovendo muito. Consegui chegar no local de provas graças à bondade de uma pessoa que me ofereceu carona. Em 2016 aconteceu a mesma coisa: saí de casa chovendo muito e consegui resgatar vários candidatos", relembra.

Primeira vez

Estimativas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pela aplicação do Enem, apontam que o primeiro dia de provas do exame teve o menor percentual de ausentes desde 2009: menos de 25% dos inscritos não compareceram.

Embora fatores como o atraso também colaborem para a baixa estatística, a carona solidária pode entrar nesse rol também. E foi pensando nisso que a jornalista Mirineia Nascimento, de 39 anos, também resolveu entrar na onda do bem e oferecer caronas para estudantes. "Eu sou amiga do Rodrigo, e ele postou no nosso grupo ontem que iria fazer essa ação, e até chamou outras pessoas para fazerem. Resolvi entrar na onda e decidi participar também", afirma.

Mirineia Nascimento fez a carona solidária pela primeira vez neste domingo (11) | Foto: Divulgação

Para Mirineia, o simples fato de ajudar alguém a chegar no seu local de prova foi gratificante. "É um domingo em que estamos sem fazer nada, e o transporte não está funcionando normalmente, por conta da redução natural do final de semana. Eu acredito que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ajudar muita gente a ter um futuro melhor", completa.



Rotas

As rotas feitas pelos jornalistas neste domingo foram as mais diversificadas possíveis. Rodrigo saiu da avenida Autaz Mirim, antiga Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, para o Centro da capital, Zona Sul. O segundo trajeto foi da alameda Cosme Ferreira para o bairro Zumbi, também na Zona Leste, e a última carona foi da alameda Cosme Ferreira para uma das unidades da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul da capital.

Mirineia também saiu da avenida Autaz Mirim. Ela passou pelas proximidades do Terminal de Integração 5, na Rotatória do São José, seguiu para o Centro de Manaus e, posteriormente, também foi para a Fametro. A jornalista voltou pelo Aleixo, pela avenida André Araújo, e seguiu para o Centro com mais três estudantes. "Eu fui com a minha afilhada, de 16 anos, que super adorou essa iniciativa. Todas as pessoas que a gente conseguia resgatar agradeceram e disseram que não conseguiriam chegar na prova se não fosse a carona", ressalta.

Rodrigo confirma as palavras de Mirineia. Embora não tenha recebido quaisquer outros contatos das pessoas que deu carona, ele se sente grato por ter ajudado pessoas a chegarem nos seus locais de prova. "Em três anos que eu faço isso, consegui levar cerca de 20 pessoas. Como a gente fica na correria, acabamos não trocando telefones, mas todos eles reafirmam que nós fomos anjos que Deus enviou para ajudá-los na prova", finaliza.

Leia mais

Clima é tranquilo em escolas de Manaus para 2º dia de provas do Enem

Enem: portões são fechados, candidatos terão 5 horas para fazer prova