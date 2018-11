Bares e boates em Parintins são interditados pela justiça

Como resultado da ação de inspeção também foram apreendidos 12 aparelhos de som, que vinham sendo utilizados de forma irregular | Foto: Divulgação

Parintins- A 2ª Vara da Comarca de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) interditou, neste final de semana, nove estabelecimentos comerciais que funcionavam como bares e boates. A interdição se deu pela ausência de alvará de funcionamento, licença ambiental, como também pela obstrução de ruas no entorno desses e principalmente pela constatação de crianças e adolescentes em suas dependências.

A 2ª Vara de Parintins tem a competência de Juizado da Infância e da Juventude no município e a inspeção ocorreu em parceria com o Comissariado da Infância e da Juventude, Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Arrecadação, Secretaria de Assistência Social, Centro de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Na inspeção foram interditados os seguintes estabelecimentos: “Bar da Mayara”, “Bar do Litraço”, “Bar do Rangel”, “Bar Parintins Drinks”, “Praça dos Bois”, “Conveniência pare e compre”, “Bar da Bola”, “Cabanas Bar” e “Bar Tucumã”.

Conforme o juiz substituto que responde pela 2ª Vara da Comarca de Parintins, Saulo Góes Pinto, a inspeção atendeu a reivindicações da população parintinense.

“A sociedade pediu fiscalização em estabelecimentos que iniciam as atividades tarde da noite e nos prontificamos, com órgãos colaboradores a proceder tal inspeção que será intensificada por nossa equipe que já realiza o mesmo procedimento no porto da cidade e em embarcações”, disse o magistrado.

Como resultado da ação de inspeção também foram apreendidos 12 aparelhos de som, que vinham sendo utilizados de forma irregular.

Novas inspeções

Diante da realidade constatada na inspeção, o juiz Saulo Góes Pinto determinou que as ações de fiscalização sejam constantes para evitar ocorrências de acidentes de trânsito, violência doméstica e também a fim de evitar a exploração sexual de crianças e adolescentes.

“Constantemente nos deparamos, em Parintins, com casos de estupro de vulneráveis, embriaguez de jovens e outras ocorrências. As inspeções, juntamente ao trabalho de prevenção que procuramos realizar nas escolas por meio de palestras, pretenderemos reduzir a incidência de situações como estas”, concluiu o juiz Saulo Góes Pinto.

*Com informações da assessoria

