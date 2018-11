Governo tampão pede R$ 150 milhões para 'arrumar' a Saúde no AM

Manaus - Após pressão de servidores da saúde com manifestação na semana passada , o Governo do Estado do Amazonas se mobilizou novamente e pode conseguir a liberação de R$ 150 milhões em recursos para honrar contratos com empresas médicas, como cooperativas.

A informação foi repassada pelo secretário de Saúde, Francisco Deodato, e o secretário de Fazenda, Alfredo Paes, na tarde desta terça-feira (13), em coletiva na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Os recursos da ordem de R$ 150 mi são de dois fundos do Estado, FTI (Fundo de Fomento ao Turismo Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas) e FMPES (Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas).

O Governo pediu autorização para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para remanejar esse dinheiro para pagar empresas da saúde, por meio do Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 175/2018. O documento já foi enviado para a casa e deve ser votado nesta quarta-feira (14).

Secretários de Saúde, Fazenda e deputado Vicente Lopes falam com jornalistas | Foto: Marcely Gomes

Por outro lado, durante reunião entre as autoridades na manhã desta terça-feira (13), 14 cooperativas credoras do Governo do Estado, que prestam serviço na área da saúde, reclamaram para os deputados que não aceitariam dividir os recursos com outras áreas, como de infraestrutura básica, econômica, administrativa e social, da forma como estava disposto no PLO.

Presente na reunião desta tarde na Sefaz, o deputado Vicente Lopes disse que durante o encontro na Aleam sentiu que ficou uma “insegurança” por parte das cooperativas de não receberem seus vencimentos. Por esse motivo foi criada uma emenda que garante a destinação de 80% do dinheiro vindo do FTI, exclusivamente para os gastos da saúde.

Deputado Vicente Lopes, com a PLO nº 175/2018 em mãos | Foto: Marcely Gomes

Em seu parágrafo 6º a emenda acrescentada dispõe que “fica assegurada a destinação de 80% do FTI dos meses de novembro e dezembro de 2018 para aplicação na área de saúde”. Mas ainda segundo Vicente Lopes, caso o Governo do Estado queira, poderá usar os 100% do orçamento vindo do FTI, que totalizam R$ 140 milhões, arrecadados em novembro e dezembro deste ano. Isso porque em cada mês o fundo arrecada R$ 70 milhões de reais.

“Acredito que com isso deixamos protegidos aqueles profissionais [da saúde] que no passado, com essa mesma matéria aprovada, tiverem esses recursos destinados para outras áreas. E aqui estamos aprovando uma matéria que vai a maior parte do recurso para atender as demandas do setor saúde”, completou Lopes.

Atual secretário de Saúde, Frascisco Deodato | Foto: Marcely Gomes





Francisco Deodato disse que por ano a saúde do Amazonas tem um custo de R$ 3 bilhões e ao longo dos últimos anos vem apresentando um orçamento menor do que os gastos.

“Apenas para este ano de 2018, a Susam irá executar um orçamento de apenas R$ 2,75 bilhões, ou seja, são R$250 milhões a serem executados. Então o ano de 2019 já vai começar com necessidade de suplementação orçamentária”, disse.

Secretário de Fazenda do Amazonas, Alfredo Paes, disse que as contas estão equilibradas | Foto: Marcely Gomes

O titular da Sefaz, Alfredo Paes, disse que as contas do Governo do Estado estão em equilíbrio, exceto da pasta da saúde, que continua deficitária. “Por isso que a gente está buscando fontes alternativas, para suprir esse déficit que existe. O orçamento de R$ 3 bilhões (por ano) da área de saúde não cabe mais no orçamento do Estado hoje. O custo é muito alto para a receita que nós temos. Essas medidas são justamente para não comprometer o restante da estrutura de gastos do Estado”, finalizou.

Caso a emenda seja aprovada nesta quarta-feira, o Governo do Amazonas terá, então, disponível um total de R$ 150 milhões, onde R$ 140 milhões vindos do FTI e R$ 10 do FMPES. Dos R$ 140 milhões do FTI, 80%, ou seja, R$ 122 milhões, terão que obrigatoriamente serem destinados para gastos com a saúde.

