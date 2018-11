Estagiário da Semed é ‘Nota 10’ entre os mais de 2 mil da Prefeitura

Dos mais de 2 mil estagiários da prefeitura, 830 são da rede municipal de ensino | Foto: :Alex Pazuello/Semcom

Manaus - Entre os mais de 2 mil estagiários da Prefeitura de Manaus, o acadêmico de Pedagogia Manoel Góis, de 49 anos, que atua como mediador em uma escola da Prefeitura de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi escolhido como o ‘Estagiário Nota 10’ dentre os órgãos do Executivo Municipal, durante o encerramento da programação da oitava edição da Semana Municipal de Valorização do Estagiário (SMVE), nesta terça-feira (13).

O evento foi realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul, e contou com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidaria, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Na oportunidade, a Semed também foi certificada por ter sido o órgão que mais arrecadou itens para a Campanha Solidária do Estagiário. A Semana é realizada, anualmente, pela Semad, que coordena o Programa Municipal de Estágio Remunerado da Prefeitura de Manaus, em parceria com as secretarias municipais de Juventude, Esporte de Lazer (Semjel), a Fundação Municipal de Turismo, Cultura e Eventos (Manauscult) e a Semed.

Dos mais de 2 mil estagiários da prefeitura, 830 são da rede municipal de ensino, dos quais 420 são mediadores que atuam juntamente com professores, em salas de aula do ensino regular que possuem alunos com deficiência de inclusão.

Manoel, que atua na Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, no Jorge Teixeira, zona Leste, é um desses mediadores e ganhou o título de ‘Estagiário Nota 10’, da prefeitura, por ter desenvolvido o projeto ‘A importância da ludicidade na prática inclusiva’, em que ensina a crianças autistas habilidades de leitura, operações matemáticas, dentre outros.

De acordo com Manoel, cursar pedagogia é um sonho que ele carrega desde os 18 anos, quando saiu de Itapiranga (a 339 quilômetros de Manaus) rumo à capital amazonense. Entretanto, ele só conseguiu entrar na faculdade aos 47 anos de idade. Ele conta que escolheu desenvolver um trabalho voltado para alunos autistas, porque sentia que poderia fazer algo para melhorar a vida deles.

“Eu não esperava ser escolhido. Via crianças autistas quietinhas, isoladas, às vezes chorando muito e pensava comigo: posso fazer alguma coisa para melhorar a vida dessas crianças. Quando cheguei à escola vi uma oportunidade de desenvolver o meu trabalho na área, visto que tinha um aluno com autismo na sala de aula. Então, eu levei o primeiro jogo que tinha desenvolvido, depois levei o segundo, o terceiro e quando vi, a interação do aluno havia melhorado, estava conseguindo ser alfabetizado. O meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) da faculdade será sobre a ludicidade para a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, relata.

Destaque

A secretária da Semed, Kátia Schweickardt, afirmou que independente de ser a pasta com maior número de servidores e estagiários, a rede municipal de ensino se destaca pela qualidade do trabalho que é feito no órgão e o compromisso que se tem com os servidores e com os estagiários, que serão futuros profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento. Ela parabenizou também o projeto desenvolvido pelo ‘Estagiário Nota 10’.

“O nosso estagiário destaque é de Pedagogia, que é da nossa área finalística. Ele desenvolveu um projeto para alunos autistas, que conseguiu fazer com que um estudante da turma em que ele é mediador avançasse e conseguisse se alfabetizar por meio de jogos lúdicos. Isso mostra que ele não estava lá apenas fazendo um número, de fato estava se formando. Fora isso, sabemos que esses futuros profissionais que estão tendo essa oportunidade farão muita diferença nos seus locais de trabalho, porque estão exercitando conosco, no dia a dia, no chão dos escritórios das secretarias municipais e, especialmente no caso da Semed, também nas nossas salas de aula”, pontua.

Segundo a chefe do Setor de Estágio da Semed, Socorro Fontenelle, os estagiários desempenham um papel importante na secretaria, seja nos prédios administrativos, ou mesmo, nas unidades de ensino. Fontenelle também falou que este é o terceiro ano que um estagiário da Semed conquista o título de 'Nota 10’. “É o terceiro ano e o segundo seguido que temos a felicidade de ter o Estagiário Nota 10. Eu me emocionei quando vi o projeto do seu Manoel e, assim como ele, temos muitos outros estagiários que fazem a diferença nas áreas em que atuam aqui na secretaria”, observa.

Para o gestor da Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, Eduardo Teixeira Domingues, o estagiário sempre teve um ótimo desempenho na unidade de ensino e ficou muito feliz por ver um trabalho que, de acordo com ele, é tão bonito ser reconhecido. “Logo que chegou à escola ele perguntou se poderia iniciar o projeto e queria apoio. Quando ele me apresentou dei carta branca na hora. O potencial dele é muito grande”, salienta.

*Com informações da assessoria

