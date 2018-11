Ciesa oferece desconto em cursos e bolsa integral em 2ª pós-graduação

A instituição possui mais de 20 opções de cursos nas áreas de Direito, MBAs e especializações em Gestão e Negócios | Foto: Divulgação

Manaus - O aluno que se inscrever para os cursos de especialização do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), além de ganhar desconto de 30%, garante uma segunda pós-graduação com bolsa integral para novas turmas de 2019.

A instituição possui mais de 20 opções de cursos nas áreas de Direito, MBAs e especializações em Gestão e Negócios todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e tem duração, duração de 18 meses e certificação nacional. Para dar mais flexibilidade aos estudantes, as aulas são realizadas apenas um final de semana por mês, às quartas, quintas, sextas e sábados.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro. Os interessados em cursar qualquer um dos 20 cursos oferecidos pelo Ciesa, devem comparecer na secretaria de pós graduação no bloco D, no primeiro andar da instituição que está localizada na Rua 2 de agosto, bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus.

O investimento para as especializações em Direito está no valor de R$ 582 e para os cursos de especializações em MBAs, R$ 446. A taxa de inscrição é de R$ 200 para qualquer curso. Serão destinadas apenas 10 vagas promocionais para cada curso. Egressos da pós-graduação Ciesa deverão optar pela promoção ou o desconto regular de 50%.

Diferencial

Os cursos do Ciesa são reconhecidos por serem referência de qualidade no Amazonas e tem como principal destaque o corpo docente formado por professores mestres e doutores, convidados, das principais universidades do país como Universidade de São Paulo (USP), Pontifícia Universidade Católica (PUC), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e ainda os mais renomados professores de Manaus.

Para aumentar a integração dos alunos com universidades do exterior, proporcionando um leque maior de oportunidade de trabalho e conhecimento, o Ciesa também investe no convite de professores de Portugal e Espanha que ministram módulos na instituição amazonense visando aumentar o potencial intelectual dos novos profissionais.

Mais informações sobre grade curricular e preços podem ser obtidas no site da instituição no endereço www.posgradciesa.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: empreendedores participam de seminário de boas práticas

Veja lista com 24 vagas de emprego nesta quarta-feira (14) pela Setrab