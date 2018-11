Moradores de Boca do Acre protestam contra más condições de rua

Ruas tomadas por buracos em Boca do Acre | Foto: Divulgação

Boca do Acre - Moradores do município de Boca do Acre, a.1.561 km de Manaus, interditaram trecho de uma rua, identificada como rua Nova, no bairro Rabo da Cobra, na manhã desta quinta-feira (15), em protesto contra as condições da via, que segundo eles, encontra-se intransitável, devido aos buracos e a lama causada pelas chuvas.



Os moradores cercaram a área com madeira e bloquearam a rua a fim de chamar atenção das autoridades locais, não apenas para as condições da via, como também pela falta de limpeza pública.

Segundo informações de uma moradora que reside no bairro há 24 anos e preferiu não se identificar, já houve acidentes na área, por conta do péssimo estado de conservação na rua, que dá acesso ao centro da cidade.

Muitas ruas da cidade não contam com infraestrutura como calçada para os pedestres, que são obrigados a transitar, nas áreas destinada aos carros. O mato, por toda as vias públicas, também prejudica o trânsito de pedestres.

Desde que se iniciou a recuperação do sistema viário da cidade de Boca do Acre, algumas ruas receberam massa asfáltica, porém outras não foram atendidas, como no caso do bairro Rabo da Cobra.



Segundo o Comandante da Guarda Civil Municipal, Marcelo Melo, a polícia esteve no local para averiguar o protesto e se deparou com o bloqueio da rua e impedimento do tráfego de veículos.

O comandante disse ainda que a manifestação foi pacífica, e não houve confronto entre os órgãos de segurança e moradores, que respeitaram a decisão de desbloquear a rua.

O Secretário Municipal de Obras do Município, Edmar Santana, esteve também no local e comprometeu-se em atender as demandas propostas pelos moradores do bairro.

* Colaboração: Romário Vieira





