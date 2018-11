Escola para alunos com necessidades especiais promove rifa em Manaus

A escola caminha para quase três décadas de atuação | Foto: Divulgação





Manaus - Nascida de um sonho alimentado com o objetivo de proporcionar um mundo melhor a crianças e adultos com necessidades especiais, o Centro de Educação Especial Shirley Bessa (Ceesb) já soma quase 30 anos transformando a vida de pais e alunos que encontraram na instituição uma luz frente ao diagnóstico clínico de jovens deficientes. Neste fim de ano, por conta das confraternizações na unidade, a direção organiza uma rifa beneficente em prol dos gastos financeiros. Toda a ação é voltada para a alegria dos alunos.

A escola, que atende de forma particular, fica localizada no conjunto Campos Elíseos, na avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. As cores do instituto, em azul e branco, comunicam sobre os tons que representam a condição de "autismo", principal causa entre os alunos/pacientes frequentadores do centro.

A construção desse templo de amor ao próximo teve início ainda na década de 90 quando o proprietário da escola, Edson Siqueira fomentava junto à sua falecida esposa Shirley Bessa (nome do centro de educação), a ideia de ter um espaço totalmente voltado para cuidados psicoeducacionais com alunos em deficiências neurológicas.

Shirley era psicóloga e dedicava sua vida a pesquisas científicas visando maior expansão dos entendimentos sobre as condições de desenvolvimento cerebral e consequentemente social desses tipos de paciente. Após enfrentar uma batalha contra o câncer, a psicóloga faleceu, mas deixou plantada no coração de Edson a semente viva que hoje leva o seu nome – Centro de Educação Especial Shirley Bessa, o Ceesb.

“Depois que ela [Shirley] partiu, eu me senti na obrigação de me engajar muito mais e construir esse sonho por mim e por ela. Hoje já temos quase 30 anos de escola, buscando fazer a diferença social na vida de tantos alunos que eu digo ser anjos que aparecem para nos ensinar a ser melhor. Eu digo que não sei quantas lágrimas já derramei. Sempre que o assunto é a escola, é consequentemente as crianças. Enquanto eu sentir essa emoção, não está na hora de parar”, conta o empresário.

Outra semente deixada por Shirley Bessa foi a presença da filha, a jornalista Indiara Bessa, que ao lado do pai continua trabalhando no crescimento da escola e da capacidade cognitiva dos alunos internos. Hoje, aos 24 anos, ela conta que estar envolvida nesse processo desde criança. Para ela, é a oportunidade de crescer enxergando um mundo melhor.

“O nosso retorno não é financeiro, mas sim humanitário. Não tem dinheiro que pague poder ser uma luz na vida de pais que chegam aqui buscando um lugar para desenvolver cognitivamente seus filhos que por vezes são desenganados pelos médicos. Na escola temos casos de alunos que cresceram conosco, se alfabetizaram e hoje cursam até faculdades”, conta a jornalista.

No Centro de Educação Especial, o time de profissionais que trabalha em prol do adiantamento dos jovens com deficiência intelectual é formado por psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação básica, aulas de natação, de ginástica e outros diversos programas de desenvolvimento neurológicos e sociais que nutrem o progresso dos internos assistidos.

Solidariedade

Apesar da força de vontade e do compromisso de manter os serviços oferecidos pelo centro de educação em pleno funcionamento, a coordenação da casa destaca ainda que, apesar da estada dos alunos acontecer por pagamento particular, qualquer outro tipo de ajuda que chegue somando ao resultado proporcionado pela escola é bem-vindo.

Por isso, o Centro de Educação Especial Shirley Bessa convida todos os amigos do instituto para participar da rifa beneficente com o intuito de conseguir fundos para as despesas de final de ano, que geralmente ficam financeiramente mais intensas nessa época. O sorteio que acontece no dia 22 de dezembro oferece aos participantes a oportunidade de ganhar pelo menos 1 brinde de um total de 16 que serão sorteados.

Pelo valor simbólico de apenas R$3,00 o comprador do bilhete ajuda o crescimento da casa e concorre ainda a: 1 celular Samsung, R$300, 1 relógio Rolex, 1 microondas Eletrolux, 1 jogo de panelas, cafeteria, 1 rancho, 1 secador de cabelo, chapinha, kit de maquiagem, kit de banho, 1 ferro de passar roupa, 2 liquidificadores, 1 sanduicheira e 1 peru de natal.

A festa acontece com muita música, diversão, venda de comidas e bebidas, a partir das 15h do dia 22 de dezembro, e a rifa continuará sendo vendida a todos durante a comemoração. O sorteio deve acontecer no final da tarde na área da escola, localizada no conjunto Campos Elíseos, na avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto.

