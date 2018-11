Universitários ocupam Casa do Estudante abandonada em Parintins, no AM

A ocupação é uma resposta ao silêncio da própria Ufam em relação ao imóvel | Foto: Tadeu de Souza

Parintins – Um grupo de universitários do Campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em Parintins (município distante 369 quilômetros de Manaus) ocuparam no final da tarde desta segunda-feira (20), a Casa do Estudante, localizada na estrada Eduardo Braga, Zona Leste da cidade.

Os estudantes não puderam ter acesso aos apartamentos e permanecem acampados nos corredores e na área livre do prédio. Segundo o grupo, a ocupação é uma resposta ao silêncio da própria Universidade em relação ao imóvel - que deveria estar atendendo à comunidade acadêmica.

A acadêmica do curso de serviço social Taynara Cristina Barbosa disse que a reitoria da Ufam não fornece nenhuma informação acerca da Casa do Estudante.

“O imóvel foi inaugurado em 2016 e já recebemos várias datas da casa funcionar e atender a comunidade acadêmica, porém, até o presente momento, não temos nada de concreto”, informou Barbosa.

Imóvel foi inaugurado em 2016, mas há dois anos não abriga ninguém | Foto: Tadeu de Souza

Ela disse que os alunos vão dormir no local. Segundo ela, antes da ocupação, os acadêmicos estiveram com a diretoria do campus pedindo uma explicação acerca da Casa do Estudante, porém, o setor não soube dar nenhuma informação acerca de quando os estudantes poderão ocupar a Casa do Estudante.

“Ele [diretor] nos tratou como vândalos, esse imóvel é nosso, isso é patrimônio dos estudantes, então vamos fazer valer os nossos direitos”, afirmou a acadêmica.

Para a universitária do curso de comunicação social Jackeline Tiago quem mais sofre com a realidade são os acadêmicos que não têm onde morar em Parintins, e que ficam pela casa de parentes ou então residindo de favores.

“É lamentável que a Ufam não veja isso, muitos colegas já desistiram de seus cursos por não terem onde residir”, disse a acadêmica.

Segundo a direção do Campus da Ufam em Parintins, a Casa do Estudante ainda não está funcionando por falta de alguns equipamentos, entre esses os aparelhos de ar-condicionado. Outras informações acerca do problema devem ser obtidas diretamente na reitora da Ufam em Manaus, informou a direção.

A Casa do Estudante da Ufam em Parintins é um dos prédios mais bonitos da instituição. Dotado de toda estrutura para atender a comunidade acadêmica.

