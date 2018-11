Motoristas de Manaus recebem mais de 600 multas no feriado prolongado

Durante as abordagens, 22 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica | Foto: Divulgação

Manaus - A operação "Proclamação da República 2018" finalizou nesta terça-feira (20) com um saldo de 600 multas aplicadas e 223 veículos apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).



O Detran-AM reforçou a fiscalização de trânsito nas saídas da cidade pela AM-010, pela ponte Jornalista Phelippe Daou e nas principais vias da cidade neste período.



De acordo com o Detran, fora registrados 626 autos de infração, mais de mil veículos foram fiscalizados e 223 foram recolhidos ao parqueamento do órgão, sendo 99 carros e 124 motocicletas, a maioria retidos por apresentarem irregularidades como mau estado de conservação, licenciamento em atrasado, falta de equipamentos de segurança obrigatórios e seis veículos foram retidos por estarem circulando sem placas.

Durante as abordagens, 22 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, mais de 200 testes de bafômetro foram realizados durante a operação.

“Usamos os bafômetros e fizemos blitz volantes em todas as zonas da cidade e reforçamos nosso efetivo nas principais saídas, com barreiras fiscalização montadas nas saídas pela rodovia AM-010, que dá acesso a Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Itapiranga, e também na cabeceira da Ponte Rio Negro, que dá acesso aos municípios ligados pela rodovia Manuel Urbano, a AM-070 (rodovia que liga Manaus a Manacapuru)”, afirmou o dirigente.

Prisões

Na noite de sexta-feira (16), Bruno Barbosa da Costa, foragido por tráfico de drogas e Charles Ferreira Ribeiro, foragido por roubo foram recapturados durante blitz realizada na avenida Oscar Borel, no bairro Compensa 1, zona oeste.

Como nas operações anteriores, a educação para o trânsito foi intensificada e orientações sobre cuidados no trânsito foram repassadas para conscientizar motoristas sobre os riscos da imprudência no trânsito.

