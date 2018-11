Linhas de ônibus da Zona Sul terão itinerário alterado; confira

Sete linhas de ônibus do transporte coletivo terão o itinerário alterado | Foto: Divulgação

Manaus - A partir da próxima quarta-feira (28), sete linhas de ônibus do transporte coletivo terão o itinerário alterado, conforme divulgado pela Prefeitura de Manaus.De acordo com o definido, o novo trajeto, das linhas 409, 460, 601, 603, 605, 614 e 624 seguirão dos bairros somente até o Terminal de Integração 2, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

O usuário que desejar seguir até o terminal da Matriz, no Centro, deverá fazer integração com uma das 20 linhas disponíveis para a população no T2, que são: 004, 402, 457, 461, 502, 507, 515, 517, 604, 608, 611, 612, 616, 619, 621, 650, 651, 708, 711 e 713.

A mudança, realizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), dá prosseguimento à reengenharia das linhas do sistema de transporte coletivo que circulam na área central para reduzir o número de veículos no Centro e contribuir para maior agilidade nas viagens de retorno aos bairros.

Para o retorno ao bairro, o usuário poderá pegar qualquer linha do Centro, em qualquer parada seletiva, com destino ao T2 e realizar a integração com sua linha de origem.

“A revitalização do Centro Histórico de Manaus vem sendo trabalhada junto a outros órgãos, e uma das medidas é a melhoria do fluxo de veículos para aquele perímetro, ajudando a reduzir o intervalo entre as viagens”, explica o superintendente da SMTU, Franclides Ribeiro.

Linhas que serão alteradas:

409 – Jardim Primavera / Parque Dez / T2

460 – Amazonino Mendes 2 / T2

601 – Petrópolis / T2

603 – Fábrica de Cimento / T2

605 – São Francisco / T2

614 – Japiim / T2

624 – Nova República / T2

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Faixa azul volta a ser exclusiva para ônibus em avenidas de Manaus

Dois graves acidentes marcam a manhã desta sexta, em Manaus