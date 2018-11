Rodoviários paralisam atividades no Centro, em Manaus

Manaus - Os usuários do transporte público da cidade de Manaus foram pegos de surpresa, com uma repentina paralisação dos motoristas de ônibus, por volta das 16h, desta quarta-feira (21).

Uma grande fila de ônibus, formada a partir do Terminal 1, localizado na avenida Constantino Nery, zona Sul de Manaus, começa a interferir no trânsito nas proximidades do local.

O motivo da paralisação, segundo informações preliminares, seria a falta de pagamento do 13º salário aos motoristas, porém a reportagem não conseguiu contato com o Sindicato dos Rodoviários até a publicação desta matéria.

A reportagem solicitou ainda nota da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) para mais informações sobre a paralisação e aguarda retorno.

Mais informações em instantes.

