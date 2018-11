Ao invadir parada, ônibus matou homem que estava evangelizando

Manaus - Após perder o controle e invadir uma parada de ônibus, um coletivo da linha 042, deixou três homens feridos e um morto. O grave acidente aconteceu por volta das 14h desta quarta-feira (21), na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

A vítima fatal foi identificada como Sidney Ferreira Matos, de 41 anos, que, segundo testemunhas, estava evangelizando quando foi atropelado. Outras três vítimas, de 46, 43 e 34 anos, foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde.

Conforme a Polícia Militar, o acidente foi ocasionado após o motorista do ônibus tentar desviar de um carro que atravessou a avenida de forma irregular.

“Nos informaram que um carro saiu de um trecho interditado da avenida das Flores e fez uma manobra proibida para acessar um retorno. O motorista do ônibus, que seguia no sentido bairro/Centro, tentou desviar, mas acabou atingindo e atropelando os homens na parada. Não sabemos se foi erro humano ou mecânico, isso sera apurado pela perícia", informou o tenente Luciano Marques, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).



Sidney e dois passageiros, que estavam na parada, foram atropelados e ficaram presos embaixo do ônibus. A quarta vítima estava em uma banca de bombons, que foi atingida pelo coletivo. O ambulante ficou ferido e foi socorrido por populares, antes da chegada da polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção das vítimas que estavam retidas embaixo do ônibus. A equipe de resgate contou com a ajuda de um caminhão guincho que passava no local.



As vítimas de 43 e 34 anos foram retiradas com vida e levadas pelo Samu para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste.

O corpo de Sidney foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Familiares dele, bastante abalados, não quiseram falar com a imprensa. Uma amiga de Sidney contou que ele era obreiro de uma congregação na cidade.

"Ele costumava levar a palavra de Deus nas paradas e dentro dos coletivos. Hoje ele estava evangelizando um conhecido dele, que estava trabalhando na banca de bombons", disse a pastora Sônia Duarte, 49.

Uma bíblia, possivelmente de Sidney, foi encontrada em baixo de uma das rodas do ônibus.

O motorista do coletivo e o cobrador não foram encontrados no local do acidente. A Polícia Civil deve investigar o caso.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), lamentou o acidente ocorrido. O órgão se solidarizou com as famílias das vítimas e informou que já cobrou do Sinetram celeridade na apuração das causas do acidente, bem como está monitorando a assistência prestada às pessoas envolvidas.

