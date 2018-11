Paciente revela descaso em atendimento nos corredores do João Lúcio

| Foto: Divulgação

Manaus - “Meu eletrocardiograma foi feito no corredor do hospital. Nessa área onde estou existem diversos pacientes e agora estamos próximos à recepção, onde ajeitaram a central de ar-condicionado para não ficarmos no calor. Não existe leito”, o relato é do autônomo Walter Silva Garcia Neto, de 35 anos, que está há 21 dias internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus, onde espera uma cirurgia para uma fratura na tíbia. Segundo ele, mais de 40 pessoas estão espalhadas nos corredores da unidade de saúde à espera de atendimento médico especializado.

Ainda conforme Neto, médicos, enfermeiros e outros profissionais da unidade afirmam que não existem materiais específicos para a realização de cirurgias no local. “Isso é complicado, pois várias pessoas estão passando dificuldades aqui no hospital. Por dia, uma cirurgia é feita no João Lúcio. A minha cirurgia já foi adiada três vezes por falta de materiais e creio que também por ausência de profissionais desta área”, explica o autônomo.

Acidente de trânsito

Walter Neto afirma que estava trabalhando com a entrega de extintores de incêndio em uma motocicleta, quando foi atingido por um ônibus em alta velocidade na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), no bairro São José Operário, na Zona Leste.

Segundo ele, o condutor do transporte público não prestou socorro e fugiu do local. “Eu estava trabalhando, quando o motorista desse coletivo me fechou e eu acabei sofrendo esse acidente de trânsito. Não consegui anotar a placa, número do ônibus, empresa, pois fiquei muito machucado”, contou a vítima.

O autônomo revela que foi realizado um Boletim de Ocorrência no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) sobre o acidente de trânsito, onde as investigações estão em andamento.

Comissão de Direitos Humanos

O presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Glenn Wildes Freitas, afirma que a situação de saúde no Amazonas está caótica.

“O Estado está sendo omisso com suas obrigações. Estamos realizando fiscalizações em hospitais e temos visto que a questão cirúrgica para os pacientes está muito complicada. O importante é que os pacientes com este tipo de problema ajuízem uma ação na Defensoria Pública do Estado (DPE) para obrigar o Estado a realizar essa cirurgia”, afirma Freitas.

Sem resposta

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), mas até o fechamento desta edição ninguém do órgão respondeu sobre a situação do paciente ou sobre os usuários que estão no corredor do hospital.

