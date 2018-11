Feto é encontrado dentro de bueiro no Jorge Teixeira

Manaus - Um feto foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (22), dentro de um bueiro localizado entre as ruas 42 e Belford Roxo, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência após serem acionados por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência.

"Um morador da área que avistou o feto ligou para 190. Nossa equipe foi ao local e constatou a veracidade da denúncia. Como não se trata de morte violenta e nenhum suspeito foi localizado na região acionamos a perícia", informou o tenente Bruno Almeida, da 30ª Cicom.



O embrião ainda estava com cordão umbilical e placenta, jogado em meio a aguá suja e lixo. Informações preliminares indicam o o bebê seria do sexo masculino.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

