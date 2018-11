Comissão pede suspensão de prazos processuais para eleição na OAB-AM

O presidente da Comissão Eleitoral, Vasco Vasques, ressaltou a importância dos advogados comparecerem à eleição. | Foto: Divulgação

Manaus - Para garantir tranquilidade aos advogados e advogadas que forem votar na eleição da seccional que acontece na quarta-feira, dia 28, no Sambódromo, a Comissão Eleitoral da OAB-AM já requereu do Tribunal de Justiça do Estado Amazonas (TJAM), da Justiça Trabalhista e também junto à Justiça Federal, a suspensão dos prazos processuais para esta data.



O presidente da Comissão Eleitoral, Vasco Vasques, ressaltou a importância dos advogados comparecerem à eleição.

“Trata-se de um momento muito importante para a advocacia amazonense, por isso estamos tomando todas as providências para que os colegas não sofram nenhum tipo de prejuízo na questão processual junto aos Tribunais e possam sair para votar em seus candidatos de forma segura e tranquila”, afirmou.

Preparativos

Durante toda a semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que dará todo o suporte necessário à realização da eleição para a presidência da OAB-AM, trabalhou nos preparativos da infraestrutura que será empregada no dia do Pleito.

Além de Manaus, poderão votar também os advogados dos municípios de Tefé e Parintins, onde a OAB-AM possui subseção. Na capital, serão disponibilizadas pelo TRE-AM 40 urnas eletrônicas. Nos demais municípios, a votação dar-se-á, exclusivamente, por meio de urnas de lona.

A eleição para a OAB-AM triênio 2019-2021 ocorrerá no horário de 9h às 17h e os advogados e advogadas deverão apresentar a carteira da Ordem ou documento oficial com foto, podendo ser carteira profissional, CNH ou passaporte.

A votação é obrigatória e o advogado que não votar deverá pagar multa que corresponde a 20% do valor da anuidade, em torno de R$ 160,00.

Atualmente, 6,5 mil advogados e advogadas estão aptos a votar.

Chapas

Três chapas estão disputando a eleição da OAB-AM. O atual presidente Marco Aurélio Choy da Chapa 10, concorre à reeleição ao lado da candidata à vice, Grace Benayon. Jean Cleuter e Omara Gusmão representam a Chapa 20 e os advogados Marcelo Kizem e Felipe Thury disputam a presidência da seccional com a Chapa 30.

