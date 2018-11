Comitê de combate à Violência Obstétrica abre ações em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Uma série de atividades programadas pelo Comitê de Combate à Violência Obstétrica vai abrir as ações da campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” no Amazonas este ano.



Uma caminhada em prol da humanização do parto, prevista para iniciar às 8h do próximo domingo (25), com concentração na Ponta Negra, inaugura a programação, que segue até o dia 28 com atividades culturais, rodas de conversa e palestra sobre o tema.

A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma mobilização anual, promovida simultaneamente por diversos setores da sociedade civil e poder público. Desde sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de 160 países incluindo o Brasil, que passou a realizar campanha a partir de 2003.

Todos os anos, a campanha se inicia em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando pelo 6 de dezembro, que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Roda de conversa em maternidades

Como forma de incluir a pauta do enfrentamento à violência obstétrica na mobilização, o Comitê de Combate à Violência Obstétrica também programou rodas de conversa em oito maternidades públicas do Amazonas, na segunda-feira (26).

Cada membro do comitê conduzirá uma roda de conversa pela manhã, nas maternidades Alvorada, Ana Braga, Balbina Mestrinho e Instituto da Mulher Dona Lindú, e também à tarde, nas maternidades Azilda Marreiro, Chapot Prevost, Moura Tapajós e Nazira Daou.

Atividades culturais

A programação segue na terça-feira (27) com atividade cultural na Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), a partir das 15h, com esquetes temáticas e apresentação do Grupo Baque Mulher, e se encerra na quarta-feira (28), no Palacete Provincial, a partir das 16h, com uma aula magna sobre violência obstétrica e evidências científicas, ministrada pela doutora Maíra Takemoto, e show de encerramento com a cantora amazonense Cinara Nery.

As programações dos dias 25 e 27 são abertas ao público e não requerem inscrições. As vagas são limitadas para participação nas rodas de conversa nas maternidades, previstas para o dia 26, e para a palestra de encerramento, no dia 28.

Pedido de inscrição

Os interessados devem enviar pedido de inscrição pelo e-mail pram-oficio1@mpf.mp.br