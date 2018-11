Para Jorge Pinho e Jean, advogados podem economizar muito em tributos

O advogado Jorge Henrique de Freitas Pinho é candidato a conselheiro federal na chapa de Jean Cleuter, que concorre à presidência da OAB/AM | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Na Chapa de Jean Cleuter, que concorre à presidência da OAB/AM, um dos candidatos a conselheiro federal é Jorge Henrique de Freitas Pinho, advogado respeitado, sócio do Pinho & Frota Advogados e procurador do Estado do Amazonas. Ele terminou sua graduação aos 21 anos de idade, em dezembro de 1985. Em março de 1986, já estava inscrito na OAB e habilitado para advogar. Em junho do mesmo ano, apenas seis meses após obter seu diploma, foi aprovado para o cargo de procurador em um concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE).



Segundo ele, a escolha da carreira de advogado público não foi despretensiosa, mas motivada pelo fato de lhe permitir a prática da advocacia privada, que é uma de suas paixões, algo que não seria possível no exercício de outros cargos públicos.

Caso seja eleito, Jorge Pinho quer dar continuidade ao trabalho de Jean Cleuter no Conselho Federal, que conquistou junto às Casas Legislativas da União a inclusão do advogado no Simples Nacional, gerando uma economia significativa para os profissionais desta classe.

No seu planejamento, o próximo passo é aprimorar os provimentos normativos do Conselho e facilitar a formação de consórcios de advogados, que, em simples palavras, transformam os escritórios jurídicos em um conjunto de sociedades individuais. Ao invés de pagar 27,5% de Imposto de Renda, os advogados das bancas pagarão a partir de 4,0% no Simples e dificilmente mais que isso, visto que um percentual maior é necessário somente se o faturamento anual deles ultrapassar R$ 180.000.

Em entrevista ao Portal Em Tempo, Jorge Pinho fez questão de salientar que o seu foco é desonerar de tributos o máximo aos advogados. Ele pretende integrar a Comissão Especial de Direito Tributário, que foi presidida por Jean na sua passagem pela OAB Nacional, bem como trabalhar duro para apresentar as melhores opções em planejamento tributário para a advocacia, orientando os causídicos de maneira geral:

- Faremos um estudo e orientaremos os advogados acerca de qual a melhor escolha em termos de planejamento tributário. Quero dar um avanço nisso, pois, no fim das contas, traduz-se em mais dinheiro para o advogado. É engraçado que muitos de nós (advogados) são tributaristas, mas a gente vive aquele famoso dilema do “casa de ferreiro, espeto de pau”, não cuidando muito bem do nosso dever de casa. Acho que a gente pode dar esse avanço.

Questionado sobre o porquê de ter escolhido fazer parte da chapa de Jean Cleuter, o candidato declarou:

- O Jean é uma pessoa de valor e um advogado que se construiu na advocacia. Ele é uma pessoa de palavra, que cumpre aquilo que promete, e acho que isso, para nós advogados, é fundamental. Dentro desse processo eleitoral, esse é um dos motivos da minha escolha. Eu acredito muito que, no plano dos valores, acontece o contrário do que se passa na Física, de modo que os iguais se aproximam e os diferentes se repelem. Eu tenho valores que são muito semelhantes aos valores do Jean e o grupo todo trabalha exatamente nessa mesma frequência, no sentido de construir uma OAB proativa, fazer com que as prerrogativas sejam respeitadas e promover uma mudança.

Por fim, ele registrou o seu convite a todos os advogados amazonenses, independentemente da opção política deles, pedindo que compareçam ao estacionamento do Sambódromo no dia 28 de novembro, para que façam parte da festa da democracia da OAB/AM.

Reportagem: Sywan Neto.

Consultoria jurídica da reportagem: Hermes Pontes Lima Junior.





