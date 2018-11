Vídeo: Incêndio destrói três residências no bairro Alvorada

Casas foram destruídas por incêndio no bairro Alvorada | Foto: Márcio Melo

Manaus - Três quitinetes foram totalmente destruídas por um incêndio, na manhã desta segunda-feira (26), na rua 15, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus



De acordo com a dona de casa Katia Vargas (36), um adolescente de 17 anos e uma menina de sete estavam dormindo dentro de uma das quitinetes, quando foram surpreendidos pelo fogo e saíram da casa pedindo por socorro.

"Nós só percebemos o fogo quando as crianças correram pedindo ajuda. De repente os vizinhos se juntaram e começaram a tentar a apagar o incêndio. Muitos motoqueiros aparecerem, gente que eu nem conheço, e veio ajudar. Conseguimos salvar os eletrodomésticos de uma das casas, mas as outras estavam fechadas porque as pessoas estão no trabalho e ainda nem foram avisadas", relatou a dona de casa.

Segundo informações do tenente Veranildo, do Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam), duas viaturas participaram da ação para conter as chamas.

"Assim que acionados, mandamos uma primeira viatura, da unidade Flores, que chegou em cinco minutos. Infelizmente as três casas de madeira foram totalmente consumidas pelas chamas, mas impedimos que o fogo chegasse às casas de alvenaria", explicou tenente.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), acionado para ajudar no trânsito do local, manteve a rua fechada por ser estreita. A energia no local foi interrompida para a atuação dos bombeiros.

Até o momento em que a reportagem esteve no local, a Defesa Civil ainda não havia chegado ao local do sinistro. Não há informações sobre o total de pessoas prejudicadas e de qual seria o valor do prejuízo das famílias.

As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas pelo Corpo de Bombeiros.

| Autor: Reprodução

