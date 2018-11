Processo seletivo de Residência em Medicina tem inscrições prorrogadas

Manaus- O Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Prefeitura de Manaus, prorrogou até às 22h desta quarta-feira (28) o prazo das inscrições para concorrer as 12 vagas. O valor da taxa de inscrição é R$ 600 e está disponíveis também pelo site www.cermam.com.br.

Realizado por meio da Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), o programa tem duração de dois anos e conta com bolsa de estudos totalizando R$ 8,1 mil. O processo seletivo será dividido em três etapas, entre uma prova correspondendo a 50% da nota final, um exame prático valendo 40% e a análise do currículo do candidato, 10%.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Incêndios em barco e escola assustam população de Manaus nesta segunda

Manaus está entre as melhores cidades do país para empreender