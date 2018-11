Ciesa lança edital para processo seletivo de Doutorado em Manaus

Manaus- O Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) disponibilizam o edital para o processo seletivo de Doutorado em Administração de Empresas. O curso será oferecido pela primeira vez no Amazonas. A instituição oferece 20 vagas para o Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas (PPGA).

Para a coordenadora de pós-graduação do Ciesa, Solange Holanda, a parceria está alinhada ao investimento em profissionais qualificados no Amazonas “O nosso Estado ainda tem um déficit muito grande de doutores e nós como instituição temos essa visão de contribuir para o crescimento profissional das pessoas e da região”, ressaltou.

Serão duas etapas na primeira, homologação dos documentos e a segunda, entrevista individual que ocorre nos dias 7 e 8 de fevereiro. A divulgação do resultado final será no dia 15 do mesmo mês, no site www.posgradciesa.com.br e afixado no Departamento de Pós-graduação do Ciesa (Bloco D – 1ª andar).

De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Capes), no mapa de mestres e doutores do país os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, na região Sudeste, concentraram quase 60% dos títulos de pós-graduação Latu Sensu em 2014, dois anos depois o número diminuiu, mas o Norte continuou representando apenas 11% dos titulados em relação ao Sudeste, tendo pouco mais de sete mil formados.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de janeiro, com início das aulas para o mês de março de 2019.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus é palco da 1ª Feira do Polo Digital, no Studio 5

Apesar do custo, energia solar pode trazer economia na conta