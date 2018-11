Avenida das Flores é inaugurada nesta sexta na Zona Norte de Manaus

Avenida das Flores em Manaus, Amazonas | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O prolongamento da Avenida das Torres, que já é conhecido como "Avenida das Flores", na Zona Norte de Manaus, será entregue à população nesta sexta-feira (30).

Os trechos 2, 3 e 4 da Avenida estarão liberados para o tráfego de veículos, oficialmente, a partir das 9h desta sexta.

Percurso

Quem vem pelo trecho 1 da via, que começa na avenida Efigênio Sales, depara-se com o prolongamento após uma passagem de nível erguida sob a avenida Timbiras.



Os três novos trechos da via totalizam 11,1 quilômetros. Somando-se aos 6,3 quilômetros do trecho 1, são mais de 17 quilômetros de estrada. São duas mãos de fluxo, sendo três faixas para a circulação de veículos em cada uma delas. A Avenida das Torres será o maior corredor de ônibus de Manaus.

Faixas exclusivas e paradas de ônibus

Os coletivos terão faixa exclusiva para trafegar e contarão com 28 paradas de ônibus padronizadas. Duas estão situadas no trecho 2, que começa na avenida Timbiras e vai até a avenida Noel Nutels; seis paradas localizam-se no trecho 3, localizado entre a rua Fênix, na Cidade Nova 1, até o igarapé do Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras, conjunto e bairro Nova Cidade; e outras 20 paradas estão ao longo do trecho 4, que inicia no conjunto Galileia e termina no km 20 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Arte Regional

O complexo viário promove também a cultura regional com vários grafites tendo a temática amazônica como fonte de referência. | Foto: Divulgação

O complexo viário promove também a cultura regional com vários grafites tendo a temática amazônica como fonte de referência.



Nas passagens de nível estão estampados índios, o boto cor de rosa, os bumbás de Parintins, e muito mais da fauna e flora da região em painéis coloridos.

Os trabalhos estão ao longo de grandes murais, um medindo 8x50 metros e outro de 6x50 metros. Foram coordenados pelo grafiteiro Arab Amazon e realizados por uma equipe de cinco artistas.

