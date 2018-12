Está com a conta de água atrasada? Águas de Manaus quer negociar

De acordo com o gerente comercial da Águas de Manaus, Waldyr Vilanova, a campanha ocorrerá de 8h às 16h, na sede do Procon-AM | Foto: Divulgação

Manaus - A concessionária Águas de Manaus, novo nome da Manaus Ambiental, vai realizar um mutirão de negociação de dívidas durante a campanha ‘Natal Com Nome Limpo’, desenvolvida em parceria com o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (PROCON-AM). Serão três dias de conciliação nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.

De acordo com o gerente comercial da Águas de Manaus, Waldyr Vilanova, a campanha ocorrerá de 8h às 16h, na sede do Procon-AM, situada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

“É muito gratificante poder atender a população. Recebemos o convite do Procon-AM e vamos participar com o maior prazer. Queremos atender todos os usuários que nos procurarem nessa conciliação, independente se a pessoa tem processo no Procon ou não. Existindo qualquer situação de débito, notificação ou algo do tipo, o cliente pode procurar pela gente nos dias 5, 6 e 7”, destacou.

Os interessados não podem esquecer de ter em mãos RG, CPF e as faturas para identificação da unidade consumidora. O atendimento será organizado com a distribuição de senhas pelo Procon-AM.



A negociação faz parte da campanha ‘Natal Com Nome Limpo’, em parceria com PROCON-AM | Foto: Divulgação

No entanto, se o volume de usuários for acima do esperado, a equipe de atendimento da Águas de Manaus se compromete a fazer contato posterior com o cliente. “Estamos preparados para, se for o caso, distribuir novas senhas e encaminhar o usuário a uma de nossas oito lojas nos PAC’s ou na rua Leonardo Malcher, no Centro da cidade”, completou Waldyr. Ele lembra que as ações de negociações de débitos já são uma rotina para a concessionária.

“Sempre destacamos que quem define a forma de pagar o valor da parcela é o usuário. Não determinamos número de parcelas, valor mínimo ou taxa entrada. Tudo acontece dentro das condições financeiras que o usuário possui. É essa oportunidade que vamos oferecer nesta campanha. Já temos uma experiência bem interessante sobre negociações de dívidas em nosso programa itinerante chamado Vem com a Gente”, disse Waldyr.

Ações como esta tornam a Águas de Manaus referência em facilitar a solução de pendências com a concessionária. Para o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe, a parceria será muito importante. Segundo Jalil, a campanha ‘Natal Com Nome Limpo’ está preparada para receber os consumidores e será uma das ações mais importantes do ano.

O gestor do Procon-AM lembra que o órgão terá guichês especiais para atendimento das demandas. A ação terá horário diferenciado e apoio do setor de conciliação do Procon-AM.

Relacionamento

Desde que passou a ser gerida pelo grupo Aegea, no mês de junho, a concessionária tem desenvolvido ações de relacionamento com a população, seja para atender demandas, desenvolver ações de conscientização ou ajudar na regularização de qualquer necessidade.

Programas como o ‘Vem com a Gente’ (ação itinerante nos bairros) e o ‘Afluentes’ (desenvolvido em parceria com lideranças comunitárias) já realizaram mais de 30 mil atendimentos em Manaus em pouco mais de três meses de atuação.

Ao participar de campanhas como o 'Natal Com Nome Limpo', a Águas de Manaus reforça o compromisso com a capital amazonense.

Redução de Reclamação

A concessionária reduziu em quase 50% o número de reclamações registradas no atendimento ao público do Procon-AM desde o início da gestão da Aegea, uma das maiores empresas de saneamento básico do país.

Em junho deste ano, foram registradas 179 reclamações. Já em outubro foram 95 registros, equivalente a uma redução de 46,93%. De acordo com o levantamento do Procon, em relação às reclamações formalizadas, a redução é de 30,67%, com 75 processos formalizados em junho e 52 no mês de outubro.

O relatório foi feito após levantamento e pesquisas nos atendimentos no Procon Sede, Serviços de Pronto Atendimentos (Pac’s) Cidade Leste, Via Norte, Parque 10 e por meio do Procon Itinerante. Houve redução de demandas, segundo o Procon, referentes a cobranças, dúvidas de serviços, além da diminuição de reclamações de fraudes em medidores, hidrômetros ou outros equipamentos instalados pela empresa.

A pesquisa foi realizada até 31 de outubro deste ano, já destacando a redução tanto nas reclamações em balcão quanto em processos formalizados.

Serviço

Os interessados devem comparecer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, das 8h às 16h, munidos de RG, CPF e as faturas para identificação da unidade consumidora. O atendimento será por ordem de chegada, na sede do Procon-AM, localizado na Avenida André Araújo, 1500, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

A concessionária destaca a importância do registro das ocorrências que necessitem atuação da empresa, nos canais oficiais de relacionamento com o cliente, disponíveis 24h por dia para dúvidas e informações. SAC: 0800 092 0195.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Procon Amazonas lança o 'Natal com o Nome Limpo'

Águas de Manaus investirá R$ 880 milhões em água e esgoto na capital