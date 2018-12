Prêmio amazonense de Propaganda e Marketing acontece no próximo dia 4

A 8º edição e faz uma homenagem aos melhores profissionais da região Norte nas diversas áreas da comunicação | Foto: Divulgação

Manaus - Como vem ocorrendo tradicionalmente nos últimos oito anos, acontece no próximo dia 4 de dezembro, às 20h, no Salão Nobre do Studio 5, mais uma edição do Prêmio amazonense de Propaganda e Marketing – PMKT. Idealizado pela VR Assessoria em Comunicação e Marketing, o evento está em sua 8ª edição e faz uma homenagem aos melhores profissionais da região Norte nas diversas áreas da comunicação.

A partir dessa edição uma novidade: a categoria “Top Marketing”, onde os consumidores citam 24 segmentos mais lembrados por eles | Foto: Divulgação

O 8º PMKT vai premiar os melhores trabalhos nas categorias: Melhor Agência de Publicidade, Melhor Propaganda, Melhor Cidadão que fez história este ano na comunidade, entre outros.

Concorrem ao prêmio, publicitários, jornalistas, marketeiros, agências de publicidade, estudantes de Publicidade e Propaganda e Marketing e, a partir dessa edição uma novidade: a categoria “Top Marketing”, onde os consumidores citam 24 segmentos mais lembrados por eles.

O 8º PMKT vai premiar os melhores trabalhos nas categorias: Melhor Agência de Publicidade, Melhor Propaganda, Melhor Cidadão que fez história este ano na comunidade, entre outros | Foto: Divulgação

“O prêmio vai agitar a noite manauara reunindo convidados e profissionais importantes da comunicação amazonense. Será, sem dúvida, um momento de congregação e de premiação aos mais destacados nesse mercado”, informa a realizadora do evento, Eulália Xavier Ribeiro, da VR Assessoria.

Mais informação sobre o 8º Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing no site da VR Assessoria em Comunicação e Marketing: www.vrassessoria.com.br

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 500 pessoas participam de seminário dos Conselhos Escolares

Sambistas se reúnem na 'Timboca' em comemoração ao dia 'Dia do Samba'