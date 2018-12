Bolsa Universidade: Prefeitura convoca classificados nesta terça-feira

A lista de classificados do PBU foi divulgada no último dia (28) | Foto: Divulgação

Manaus - Começa nesta terça-feira (4), o período de entrega de documentação para os 18.983 classificados na primeira chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2019 da Prefeitura de Manaus. Os contemplados terão até a próxima sexta-feira (7), para comparecer à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na Zona Centro-Sul, das 8h às 18h.

Última etapa do processo seletivo, a entrega da documentação é o momento em que, presencialmente, o candidato comprova os dados fornecidos na inscrição online para garantir o benefício. A lista de documentação está disponível no edital, no site portalespi.manaus.am.gov.br .

Segundo a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, nos quatro dias reservados a essa etapa do processo seletivo, a Espi concentrará seus esforços no acolhimento dos 18.983 classificados na primeira chamada, suspendendo, no período, o atendimento aos que já são bolsistas. Além disso, as instituições parceiras estarão com stands no local, para atender os classificados, tirando dúvidas e até realizando matrículas, destaca.



A lista de classificados do PBU foi divulgada no último dia (28), e está disponível no portalespi.manaus.am.gov.br . No portal, encontra-se o edital do programa, que contém a lista de documentos pessoais e comprobatórios de escolaridade e renda a serem entregues pelos classificados. Uma segunda chamada de classificados está prevista para o dia 7/12.

Sobre o Programa

Criado em 2009, o PBU ofertou, nesta edição, 28.329 bolsas de 50%, 75% e 100%, distribuídas em 14 Instituições de Ensino Superior: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Wyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES), Materdei, Uninorte Laureate, Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

