Conferência de turismo sustentável acontece em Manaus

Manaus - O Conates Amazônia 2018, Evento de Turismo e Sustentabilidade, terá sua III Edição na região Amazônica Brasileira, com a temática: “Amazônia: Sustentabilidade, Turismo e Negócios”.

A temática pretende dar continuidade a um processo participativo de construção da sustentabilidade do turismo receptivo da região promovendo a participação comunitária, sensibilização estratégica e consolidação dos projetos pertinentes para oportunizar políticas públicas de desenvolvimento sustentável do turismo, bem como promover a visibilidade regional, empresarial do trade turístico local.

O Conates

O evento é pioneiro, teve sua primeira edição em 2008, consolidando-se em edições posteriores como o principal evento de sustentabilidade e produtor de cidadania ecológica para melhoramentos na evolução da qualidade de vida humana associada à atividade turística do Brasil.

Na programação inclui: Salas Temáticas, Workshops, debates, palestras, feira gastronômica e muito mais.

Evento

Data: 06,07 e 08 de Dezembro

Horário: 08h ás 21h

Local: SETRAB (Av.Djalma Batista, 9083, Chapada – ao lado do Manaus Plaza Shopping.

Investimento: Gratuita

Inscrição: www.conates.com.br

Informações: 3212-5075 / 98419-6423

*Com informações da assessoria

