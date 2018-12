Encomenda de ceia é opção para quem não quer ter trabalho no Natal

As encomendas podem ser feitas até o dia 22 de dezembro | Foto: Divulgação

Faltando menos de um mês para o Natal muita gente já começa a pensar no cardápio deste que é um dos momentos mais aguardados do ano: a ceia do dia 24 de dezembro. Mas, nem todo mundo tem tempo ou habilidade para cozinhar. Para essas pessoas, uma opção é comprar os pratos da ceia, já prontos.

O chef e gerente do supermercado Pátio Gourmet, Marcus Pompeu, diz que a ceia é um momento de confraternização das famílias e amigos e nada melhor do que aproveitar esse momento apreciando bons pratos.

Para ajudar quem não quer fazer feio na hora de montar a mesa da ceia, o Pátio Gourmet preparou um cardápio com mais de 20 opções, entre entradas, guarnições, pratos principais e sobremesas.

O chef ressalta que o sabor promete surpreender os convidados. “Pensamos em combinações de pratos que irão garantir uma experiência gastronômica única às pessoas, neste Natal”, garantiu.

Entre as opções de entrada, é possível escolher entre mix de castanhas e frutas secas da estação levemente adocicadas com especiarias e flor de sal; queijo brie, mel de acácia e mix de castanhas; salada de grão de bico e lascas de bacalhau confit; salada andina de grãos nobres e legumes grelhados; e tábua de queijos, embutidos e frutas da estação.

Para ajudar quem não quer fazer feio na hora de montar a mesa da ceia, o Pátio Gourmet preparou um cardápio com mais de 20 opções, entre entradas, guarnições, pratos principais e sobremesas | Foto: Divulgação

Nas guarnições, as opções são arroz branco, arroz com tucumã e castanha do Brasil, arroz com açafrão, amêndoas e ervilhas frescas; farofa rica (milho, bacon, uva passa); e mil folhas de batata.

Os pratos principais são creme de camarão; clássico medalhão de filé mignon ao molho de vinho tinto; lombo de bacalhau com natas, servido com batatas, brócolis, cebola roxa e azeitonas; tender ao molho de laranja e mel, acompanhado de abacaxi flambado; pernil suíno cozido em baixa temperatura, servido com fio de ovos, figos frescos e pêssegos em calda; peru recheado com farofa de castanhas portuguesas, acompanhado de fio de ovos, figo fresco e pêssegos em calda; e ravióli de queijo de búfala e manjericão ao pomodoro e basílico.

Encerrando a experiência gastronômica, tem as opções de sobremesa, que são torta de castanhas, cesta de frutas da estação, torta de morango e cheese cake de frutas vermelhas. As encomendas podem ser feitas até o dia 22 de dezembro. Mais informações pelos telefones (92) 3090-8010 e 98411-8614.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cesta de Natal fica 2,5% mais salgada e pesa no bolso do manauara

Vale a pena comprar com antecedência produtos das festas de Natal?