Sumaúma Park Shopping inaugura via de serviços variados. Confira

Manaus - O Sumaúma ganha via de Serviços com 14 novas operações, como relojoaria, chaveiro, gráfica rápida, loja de uniformes entre outras. Para reforçar esta demanda, o novo espaço segue o horário de funcionamento do shopping.

Desde o projeto inicial o Sumaúma adota um formato que vai além de um centro comercial e se assemelha a um centro de convivência com oferta de serviços variados. Com a inauguração da via de serviços os clientes podem resolver ‘tudo’ em um só lugar. O superintendente do Sumaúma Park Shopping, Bruno Barros, acredita que o empreendimento se molda a partir da necessidade do consumidor.

“O novo perfil de shopping é consequência de um novo perfil de consumidor. O primeiro lugar na vida das pessoas é o lar, seguindo do lugar onde ele possa fazer compras, se divertir e resolver suas necessidades com conforto, segurança e horário estendido e o Sumaúma reúne todos esses requisitos”, disse.

Além das operações da via de Serviços, é possível encontrar no Sumaúma um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), agência dos Correios, clínica dentária, pet shop, laboratório, salão de beleza, academia, lan house e muito mais.

“Nosso maior objetivo é superar sempre a expectativa dos nossos clientes, facilitar a sua vida em todas as necessidades. O incremento de fluxo é uma consequência”, reforça o superintendente.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Shopping em Manaus terá espaço temático para animais de estimação