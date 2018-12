Prefeitura reorganiza secretaria e inclui empreendedorismo e inovação

Manaus - A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) passou a se chamar Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). De acordo com a Lei 2.370, publicada na edição de número 4.489, no Diário Oficial do Município (DOM).

Conforme as novas diretrizes do prefeito Arthur Virgílio Neto, a pasta passou a ter nova nomenclatura, com foco no Manaus 2030, que possui eixos estratégicos focados na cultura empreendedora e crescimento econômico do município.

A nova estruturação da secretaria permitirá a formulação e execução de planos, programas e projetos alinhados com uma visão para uma cidade inovadora, criativa e empreendedora, em conjunto com órgãos públicos e organizações privadas, focados no desenvolvimento econômico, por meio de ações para apoio ao empreendedorismo, fomento a inovação, promoção de capacitação profissional e empreendedora, além da viabilização de políticas públicas para o fortalecimento da matriz econômica atual e estruturação de novas, como a Indústria 4.0, Economia Criativa e startups.

Assim como, novas ações governamentais como a promoção de eventos e feiras com foco no empreendedorismo inovador, apoio ao ecossistema de empreendedorismo e inovação como incubadoras e aceleradoras de empresas, maior integração com instituições públicas e privadas, entidades do terceiro setor e outros segmentos.

Para a secretária da Semtepi, Ananda Carvalho, a reforma gera a oportunidade de reorganizar a secretaria e torná-la mais polivalente. “A mudança não é apenas no nome. A partir de agora, nossas ações serão voltadas cada vez mais ao empreendedorismo e projetos de inovação. Precisamos focar não só na geração de empregos, mas também na criação e no desenvolvimento de novos negócios que vão gerar mais postos de trabalhos, assim como continuar as ações voltadas a educação e formação dos futuros empreendedores, conforme as determinações do prefeito Arthur Neto”, destacou.

A partir de agora, a secretaria passa a planejar e implementar novas políticas públicas voltadas ao trabalho, empreendedorismo e inovação, buscando o desenvolvimento socioeconômico da cidade.

Estrutura

A Semtepi já possui em sua estrutura o Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq) e o Escritório do Empreendedor, que possibilitam atendimento e apoio à empreendedores individuais, artesãos, recicladores, startups e micro e pequenas empresas.

Outras atividades já em desenvolvimento continuarão presentes como por exemplo, o incentivo ao empreendedorismo nas escolas e universidades, assim como o desenvolvimento de políticas públicas de inovação, investimentos nos pequenos negócios e a melhoria do ambiente empreendedor do município.

