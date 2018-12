Com parceria, prefeitura revitaliza passarela de pedestres na Djalma

Manaus - Totalmente revitalizada, a passarela de pedestres localizada na avenida Djalma Batista, Chapada, zona Centro-Sul, em frente a Faculdade Idaam, foi entregue pela Prefeitura de Manaus nesta terça-feira (4), A instituição de ensino, além de realizar a obra, também será a responsável pela manutenção da estrutura pelos próximos cinco anos.

Na entrega da passarela, o secretário chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto destacou que a ação é resultado de uma parceria público-privada articulada pela Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), com apoio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Outros quatro projetos de revitalização de passarelas estão em processo de formalização, por meio do “Programa de Adoção de Praças”.

“Essa passarela, para todas as pessoas que passam diariamente por aqui, se torna fundamental. Eu quero parabenizar o Idaam por apadrinhar a passarela nessa parceria público-privada que fortalece a segurança dos pedestres”, disse Bisneto.

A passarela da Djalma Batista recebeu pintura, recuperação do guarda-corpo, reparo na estrutura metálica e uma nova identidade visual. A Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia) também cuidou da iluminação do local, com instalação de luminárias em LED para garantir o acesso seguro da população durante a travessia.

“É uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto que cuidássemos de espaços públicos que precisam de revitalização, nos aproximando de empresas da iniciativa privada e esse retorno tem sido excelente. Esse é o sexto equipamento público que entregamos e o cunho social desse trabalho é a segurança das pessoas que por aqui passam. O parceiro ainda pode, dentro das normas legais, colocar sua marca como contrapartida”, destacou a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves.

O Programa de Adoção de Praças é uma ação conjunta entre a Semppe e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), permitindo que empresas ou associações, que tenham CNPJ, possam realizar recuperação em logradouros, como canteiros centrais, quadras, praças, passarelas, entre outros espaços públicos municipais, além de assumirem a manutenção dessas áreas, conforme o Decreto nº 3.280, de 24 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Como contrapartida, o parceiro poderá utilizar o mesmo espaço para fazer a própria publicidade, de acordo com o previsto na Lei Orgânica do Município de Manaus (Loman).

“Quando fomos convidados a participar dessa parceria, ficamos honrados pelo caráter inovador dessa proposta da prefeitura, em compartilhar essa responsabilidade. Inclusive nos comprometemos em manter a passarela sempre em boas condições pelos próximos anos”, observou o diretor acadêmico das faculdades Idaam, Vicente Tino.

