Ônibus com decoração natalina começa a circular em Manaus

Manaus - Decoração natalina, papai e mamãe noel, além de muita diversão. É assim que pelo sexto ano consecutivo a Expresso Coroado personaliza um dos ônibus da empresa para levar alegria às ruas, durante os festejos natalinos.

Quem comanda a alegria no ônibus é o motorista Ismael Rosa, chamado carinhosamente de Rosinha. Ele é conhecido na cidade por andar sempre com seu ônibus enfeitado, independente de datas comemorativas, e diz que só de as pessoas entrarem no seu ônibus e se sentirem felizes, já é motivo de muita alegria para ele.

“O período natalino é a época mais esperada do ano para todo mundo. Graças a Deus a empresa me dá essa oportunidade de levar um pouco de alegria para as pessoas aqui dentro desse ônibus. Para mim é gratificante quando as crianças entram aqui e ficam encantadas, muitas delas nunca tiveram oportunidade de abraçar um papai noel, isso me emociona”, comenta.

O ônibus enfeitado estará nas ruas até o dia 1 de janeiro e deve operar nas linhas 517, 540, 542, 606, 409, 651, 461 entre outras, operadas pela empresa Expresso Coroado.

