Nova rede de drenagem irá prevenir desabamentos no bairro Mauazinho

Manaus - Ações preventivas como implantação de rede de drenagem profunda, manutenção de caixas coletoras e dragagem em igarapés nos bairros têm sido intensificadas pela Prefeitura de Manaus neste último mês do ano. As medidas evitarão transtornos à população, como problemas de alagamentos ou mesmo o desabamento de casas.

Nesta semana, uma nova rede de drenagem começou a ser implantada por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) na rua São Francisco, no bairro Mauazinho, Zona Sul. No local, os moradores sofriam com as consequências das chuvas.

A via já recebeu a implantação de 110 metros de drenagem profunda. Com isso, mesmo com as fortes chuvas previstas para o período, a área não irá sofrer com desabamentos. No local, também foram instaladas caixas coletoras com maior extensão, redobrando assim a capacidade de vazão das águas pluviais.

Na sequência, será feito o serviço de terraplanagem e aplicação de massa asfáltica. O secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, destacou que a gestão do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, não está medindo esforços para realizar serviços preventivos e, após a finalização das obras nesses trechos, outras áreas que estão com estudos topográficos em execução serão atendidas.

“Esse é um trabalho que irá evitar muitos transtornos quando o período de chuva forte chegar na região. E além dos serviços de implantação de drenagem também estamos atuando em ações como dragagens de igarapé, que evita o transbordamento do leito do rio. Um trabalho de extrema importância que leva segurança para centenas de famílias, como determina o prefeito Arthur”, destacou.

Além do bairro Mauazinho, a comunidade Jesus Me Deu, no Terra Nova, zona Norte, também está recebendo serviços de implantação de rede de drenagem profunda e dragagem de igarapé. Os trabalhos ocorrem na rua São Gabriel com a Jericó, mas serão mais de 3 quilômetros de extensão, beneficiando as comunidade Rio Piorori, Celebridades, Santa Martha e outras.

“Somente até o mês de outubro tínhamos atuado em 85 quilômetros de vias com serviços de drenagem profunda e pluviais. E estamos intensificando essas medidas agora neste período de fim de ano”, ressaltou o secretário Kelton.

