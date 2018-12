Bazar de Natal do TRT11 acontece nesta quarta-feira (5)

Entre os produtos expostos para a venda estão diversos tipos de artesanato: artigos de decoração, bordados, pinturas em tecidos, bijuterias, arranjos florais | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quarta-feira (5) acontece o último dia do Bazar de Natal do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O evento segue sendo realizado no prédio-sede do Regional, com o objetivo de oferecer produtos feitos artesanalmente. O bazar acontece de 9h às 13h, no Espaço Cultural do prédio-sede, na rua Visconde de Porto Alegre, 1265. Praça 14, Zona Sul.



Além de oferecer opções de presentes diferenciados para o Natal, o bazar promove uma integração entre servidores, magistrados e jurisdicionados. O público externo também é bem-vindo.

Entre os produtos expostos para a venda estão diversos tipos de artesanato: artigos de decoração, bordados, pinturas em tecidos, bijuterias, arranjos florais, bolsas, assessórios, artigos em crochê, entre outros.

Os bazares costumam ser uma boa alternativa pra quem busca presentes fora do comum e, muitas vezes, exclusivos.

