'Um sonho de Natal' receberá homenagem na Câmara de Manaus

O diferencial desse ano será a nova temática, que propõe trazer o natal ao continente africano | Foto: Divulgação

Manaus - Todos os anos, a Nova Igreja Batista (NIB) realiza um espetáculo natalino conhecido como “Um Sonho de Natal”, reunindo milhares de pessoas para prestigiar o evento cristão. Em reconhecimento pelos 16 anos de atuação, o vereador Marco Antônio “Chico Preto” (PMN) homenageará a NIB nesta quinta-feira (6), às 14h, na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Segundo o vereador “Chico Preto” (PMN), essa solenidade de homenagem torna-se importante por não ser apenas um evento religioso, mas popular. “Um espetáculo independente que se mantem sem recursos públicos, da qual o seu interesse é apenas levar a mensagem de Cristo de uma forma criativa, vejo que a sua relevância social deve-se ser prestigiada e reconhecida por nosso poder legislativo.”, disse o parlamentar municipal.

Um Sonho de Natal

De 08 a 25 de dezembro, o espetáculo “Um Sonho De Natal”, produzido pela Nova Igreja Batista (NIB), traz uma nova montagem do espetáculo com a temática africana inspirada nos melhores musicais. Será a 17ª edição do evento natalino que conquistou a cidade de Manaus desde 2002.

O show tem duração de 1h 30min e é recomendado a toda a família já que traz um mix artístico de Teatro, Dança, Coreografia | Foto: Divulgação

O show tem duração de 1h30min e é recomendado a toda família, já que traz um mix artístico de Teatro, Dança, Coreografia Interpretativa, Balé, Patins Artístico, Percussão, Artes Acrobáticas e Circenses, Pantomima, Fantoches e Orquestra.

O espetáculo conta com a tradicional “Árvore de Natal Humana”, que reúne mais de 90 vozes com trilhas emocionantes. O diferencial desse ano será a nova temática, que propõe trazer o natal ao continente africano, em um show encantador, cheio de luzes e muita alegria dos musicais temático-africanos, sem perder o encantamento e o brilho do natal tradicional. Sempre há muitas novidades e efeitos especiais.

Nova Igreja Batista

A NIB fica localizada na Av. Torquato Tapajós (entre os viadutos da Cidade Nova e do Aeroporto). O show é gratuito, não sendo necessário a aquisição de convites ou mesmo qualquer tipo de doação de alimentos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Reino do Leão:'Um Sonho de Natal' estreia dia 8 na Nova Igreja Batista

Nova Igreja Batista Grande Circular cria show baseado em 'Toy Story'