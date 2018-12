Professora da UEA vence Prêmio Nacional de Turismo do Mtur

Doutora em Geografia Humana, pela Universidade de São Paulo (USP). Formou-se em geografia licenciatura plena, pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho | Foto: Divulgação

A professora e coordenadora do Observatório do Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Selma Maciel Batista, venceu a categoria 'Academia' do Prêmio Nacional de Turismo, do Ministério do Turismo (MTur), nesta quarta-feira (5), no Rio de Janeiro.

Selma, junto a start up Map Innovation, é idealizadora do piloto 'Roteiro Inclusivo no Bosque da Ciência/INPA' para a pessoa surda, com uso do aplicativo Giulia Mãos que Falam. Projeto que desenvolve ao nível de pesquisa de iniciação científica, com o aluno Thiago Pereira de Souza.

Durante a entrega da premiação, Selma agradeceu ao Mtur pela iniciativa. “Queria parabenizar meus parceiros nessa atividade que é a academia. A educação pode mudar o mundo esse é o papel do profissional da educação. Acredito que a educação no Turismo tem um papel fundamental porque quando mobilizamos ensino, pesquisa e extensão podemos fazer muito na cadeia produtiva. Levo esse prêmio para a UEA e, claro agradecer a Map Innovation, parceira do projeto Giulia mãos que falam”, disse.

Selma Batista

Doutora em Geografia Humana, pela Universidade de São Paulo (USP). Formou-se em geografia licenciatura plena, pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Em 2018, assumiu a coordenação local do Doutorado Interinstitucional em Turismo e Hotelaria (DINTER) UEA/UNIVALI.

Na mesma instituição coordenou, em 2009, o curso de Especialização em Turismo e Desenvolvimento Local e, em 2014, o Curso de Bacharelado em Turismo. Participa como membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Gestão Urbana/PUC/PR, Revista Turismo Contemporâneo/UFRN/RN e Revista Turismo: Visão e Ação/UNIVALI/SC é membro titular do Conselho Deliberativo da Área de Proteção Ambiental Adolpho Ducke.

Sobre o prêmio

O Prêmio Nacional do Turismo 2018 tem por objetivo identificar, reconhecer, premiar e disseminar iniciativas, práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados aos setores público e privado e ao terceiro setor do turismo brasileiro.

Além de projetos, são condecorados também profissionais que tenham atuado de maneira criativa, inovadora e proativa em prol do desenvolvimento do turismo no país.

O prêmio é dividido em sete categorias: Monitoramento e Avaliação do Turismo; Qualificação e Formalização no Turismo; Valorização do Patrimônio pelo Turismo; Turismo de Base Local e Produção Associada ao Turismo; Turismo Social; Inovação Tecnológica no Turismo; Marketing e Apoio à Comercialização do Turismo.

*Com informações da assessoria

