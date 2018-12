Prefeitura de Manaus convoca quase 1 mil aprovados para a Semed

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Manaus - Mais de 900 professores aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foram convocados pela Prefeitura de Manaus, na tarde desta quinta-feira (6). Os candidatos serão nomeados para que comecem a atuar no início do ano letivo de 2019, nas 498 unidades escolares da rede municipal de ensino da capital amazonense.

Os professores irão preencher vagas da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, nas disciplinas de matemática, ciências, educação física, ensino religioso, língua portuguesa, língua inglesa e história.

Essa é a sexta convocação do concurso. No total, a Prefeitura terá chamado e nomeado mais de 1,3 mil professores aprovados, sendo que 400 dentro do número de vagas e 942 do cadastro de reserva.

Convocação foi na tarde desta quinta-feira (6) | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Apesar de não ser um número expressivo de vagas, o prefeito Arthur Virgílio Neto informou que os novos professores irão oferecer serviço de qualidade em novas escolas e creches que serão entregues até o fim de sua gestão.

“A nossa preocupação essencial é cada vez mais oferecer uma educação infantil de qualidade, porque é o que nos compete fazer. A nomeação desses professores significa que creches serão abertas e crianças terão a oportunidade de iniciar o processo de socialização dentro de locais adequados e protegidos”, disse Arthur.

Os novos profissionais irão substituir 542 professores contratados em Processo Seletivo Simplificado (PSS), que terão o contrato finalizado a partir de 1º de janeiro.

Os candidatos serão nomeados para que comecem a atuar no início do ano letivo de 2019 | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Após a publicação no Diário Oficial do Município (DOM), será enviado aos convocados um e-mail contendo todas as instruções para a tomada de posse, com anexos de declaração e documentos a serem entregues no dia determinado. Todos os candidatos convocados receberam mensagens de texto avisando sobre a nomeação.

Leia mais:

Prefeito divulga obras para período chuvoso em visita ao Dom Pedro

Prefeitura anuncia convocação de 900 aprovados em concurso público